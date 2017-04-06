Cebelitarık gerginliğinde İspanya’ya suçlama

Cebelitarık İngiltere ile arasında yaşanan gerginliğe yanıt olarak İspanya’nın sınırdaki kontrol geçişlerini zorlaştırdığı ve uzun araç trafiğine sebep olduğu gerekçesiyle İspanya’yı suçladı

Britanya’ya bağlı İspanya sınırındaki Cebelitarık İngiltere’nin Brexit görüşmelerinde Avrupa Birliği ile geçtiğimiz günlerde gerginliğe neden olmuştu.

Guardian gazetesinin haberine göre, Cebelitarık Bakan Yardımcısı Joseph Garcia, Gibraltar Televizyonu’na verdiği röportajda, İspanya’nın geçtiğimiz hafta İngiltere ile yaşanan gerginliğe yanıt olarak sınırdaki kontrolleri zorlaştırdığını ve uzun araç kuyruklarına yol açtığını iddia etti

Gazete, söz konusu iddiaya karşılık İspanya hükümetinden hiçbir yetkilinin ya da polisin yorum veya açıklamada bulunmadığını aktardı

Cebelitarık İspanya sınırından her gün ortalama 100 bin kişi ticaret ve turizm amaçlı geçiş yapıyor.

Londra ve Madrid ise Britanya’nın 300 yıldan fazla bir zamandır sahip olduğu Cebelitarık üzerinde anlaşmazlık yaşıyor.

İngiltere ise İspanya’nın Avrupa Birliği’nden çıkışı ile birlikte Cebelitarık Boğazı hakkında faha fazla hak iddia etmesi endişesi yaşıyor

Geçtiğimiz hafta AB yetkililerinin Brexit müzakereleri kapsamında “AB ile İngiltere arasında imzalanacak anlaşmalar, Cebelitarık söz konusu olduğunda Madrid’in onayı olmadan imzalanamaz” şartını koşması İngiltere ile İspanya arasında gerginliğe neden olmuştu.

DHA