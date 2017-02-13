CEFTUS Başkanı Doğuş: 'Türkiye’nin ılımlı bir dosta ihtiyacı var'

İngiltere'de faaliyetlerini sürdüren düşünce kuruluşu Türkiye Araştırmaları Merkezi (CEFTUS) Başkanı İbrahim Doğuş, Guardian yazısında Türkiye ile ilgili bir makale yayınladı. Doğuş yazısında, Trump ile Erdoğan’ın yeniden uzlaşma içine girerken İngiltere Başbakanı May’in Ankara’ya yaptığı ziyarette insan hakları ve ticaret konusunda çok daha önemli bir denge rol üstlendiğini kaydetti. Doğuş, İngiltere’nin AB’den çıkış sürecini yaşarken Türkiye’nin kendisi için orta yolu buldurucu bir ortağa ihtiyacı olduğu yorumunu yaptı. Geçtiğimiz haftalarda İngiltere Başbakanı Theresa May’in Ankara’ya yaptığı resmi ziyareti hatırlatan Doğuş, Türkiye’nin Amerika ve Avrupa Birliği ile yön değiştiren ilişkilerinin İngiltere’ye de itibarini geliştirmesi ve yeniden inşaa etmesi için bir şans vereceğini yazdı Doğuş, İngiltere’nin Avrupa Birliği ve Amerika ilişkilerinde Türkiye’yi yapıcı ve ılımlaştırıcı bir ortak olarak görmesinin de önemine değindi. Türkiye’nin Avrupa ve İngiltere için ticaret açısından önemli bir ülke olduğuna dikkat çeken Doğuş, diğer gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye’nin gelecekteki ‘’global Britanya’’ için önemli bir kilit noktada olduğuna dikkat çekti. Makalede, geçtiğimiz yıl Türkiye’deki darbe girişimini de hatırlatan Doğuş, Türkiye’nin hem içerde hem Suriye’de Kürt gruplar ve DAEŞ ile mücadele ettiğini buna ek olarak Marksist gruplarla çatışma içinde olduğunu ve bütün bunların çeşitli kentlerde terör saldırıları düzenlediğini yazarak Türkiye’nin bunların Türkiye için ciddi güvenlik sorunları yarattığını kaydetti. Bütün bunların Türkiye’nin demokratik anlamda gerilemesi ve insan haklarında ihlallerde bulunması için bir gerekçe olmayacağını yazan Doğuş, bütün bu gelişmelerin anayasa değişiklileri için de bir mazeret yaratmadığı yorumunu yaptı. Doğuş bu gelişmelerin İngiltere’nin Türkiye ile birlikte hareket etmesi konusunda bir prizma yarattığı değerlendirmesınde bulunarak, hiçbir batı ülkesinin Türkiye kadar derin ve aralıksız bir şekilde terörü tecrübe etmediğinin de altını çizdi. Doğuş, İngiltere’nin Türkiye’yi darbe girişimi sonrasında haksız bir şekilde görevlerinden alınan veya ihraç edilen kişileri salıvermesi veya görevine iade etmesi gibi konulardan Türkiye’ye baskı yapması gerektiğini ancak bir yandan da sivillerin ölümleri ile sonuçlanan darbe girişiminden sorumluların yakalanması için yardım konusunda elinden gelen tüm gayreti göstermeye niyetli olduğunu da kanıtlaması gerektiğini belirtti. Doğuş yazısında şunları kaydetti: ‘’Türkiye’ye demokrasinin seçimleri kazanmaktan çok daha önemli olduğunu hatırlatması gerekiyor. Din, etnik köken ve siyasi azınlıklara daha fazla saygı ve koruma sağlanması daha güçlü, daha sağlıklı ve daha mutlu bir Türkiye’ye ulaşmamızı sağlayacaktır ve İngiltere dostuna bunu ikna etmede yardımcı olabilir.’’

DHA