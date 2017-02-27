Çekimi Dubai'de yaptı siparişleri katladı

Evren KASIRGA/ İZMİR, (DHA) TÜRK dizilerinden sonra gelinlik ihracatının arttığı Arap ülkelerinde firmalar, artık Arapça bilen personel istindam etmeye başlamışken, katalog çekimlerinin gözdesi de Dubai oldu. İzmirli gelinlik firması Miracle World de kataloğunu Dubai'de gökdelenler arasında, çöllerde ve kent merkezinde canlı mankenle çekim yaparak hazırladı.

Türkiye gelinlik üretiminin yüzde 80'ini tek başına gerçekleştiren ve Avrupa'nın en büyük gelinlik fuarına ev sahipliği yapan İzmir, 'Arap baharı'nı yaşıyor. Gelinlik firmaları Arapça bilen personel istihdam etmeye başlamışken katalog çekimleri için de Dubai adeta plato oldu. İzmirli gelinlik firması Miracle World, 2017 gelenlik modellerini Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai ve başkent Abu Dhabi'de canlı mankenle gökdelenlerin arasında, çöllerde ve kent merkezinde gerçekleştirdi. Çekimlerde 4 farklı manken ile çalıştıklarını söyleyen Miracle World firmasının sahibi Onur Tütüncü, "Dünyada birçok ülkeye gelinlik satıyoruz. Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, İtalya, Filistin, Ürdün, Lübnan, İran, Dubai, Katar ve Kuveyt'te gelinliklerimiz büyük ilgi görüyor. Dubai' yi özellikle cazibe merkezi diye tercih ettik. Katologta kullanmamız çok iyi oldu, sipariş sayımız katlandı" dedi

DHA