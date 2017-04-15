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Aydın Haberi: Celestyal Olympia Kuşadası'na turist getirdi

Celestyal Olympia Kuşadası'na turist getirdi

12:1715 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Celestyal Olympia Kuşadası'na turist getirdi
Celestyal Olympia Kuşadası'na turist getirdi

AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'ne demir atan kruvaziyer gemisi Celestyal Olympia'dan inen turistler esnafın yüzünü güldürdü.
Kuşadası Ege Ports Yolcu Limanı'na, Yunan bayraklı Celestyal Olympia adlı kurvaziyer gemisi ilk seferini gerçekleştirdi. 1300 yolcusu ve 800 mürettebatıyla limana yanaşan gemiden inen turistlerin bir kısmı, otobüslerle Meryemana ve Efes turuna çıktı. Bazı yolcular ise tur programına katılmayarak kent merkezini gezdi, alışveriş yaptı. Celestyal Olympia'nın bu yıl kente 57 sefer düzenleyeceği belirtildi.

 

DHA

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