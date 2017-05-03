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Konya Haberi: Cemaate namaz kıldırırken kalp krizi geçiren imam öldü

Cemaate namaz kıldırırken kalp krizi geçiren imam öldü

00:073 Mayıs 2017
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Cemaate namaz kıldırırken kalp krizi geçiren imam öldü
Cemaate namaz kıldırırken kalp krizi geçiren imam öldü

KONYA'nın Seydişehir İlçesi'nde camide cemaate namaz kıldırırken kalp krizi geçiren cami imamı 53 yaşındaki Abdurahman Gül, hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Kesecik Mahallesi'nde bulunan Köprübaşı Camisi'nde meydana geldi. Cemaate ikindi namazını kıldıran cami imamı Abdurahman Gül, aniden fenalaşıp yere yığıldı. Cemaatin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Gül'ü Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Abdurahman Gül, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 

DHA

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