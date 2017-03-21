Cemevinde Hazreti Ali'nin doğumu kutlandı

SİVAS'ta Cem Vakfı Şube Başkanlığı tarafından Hz. Ali'nin doğum günü düzenlenen programla kutlandı.

Cem Vakfı Sivas Şubesi Alibaba Cemevi'nde düzenlenen programa Sivas Valisi Davut Gül, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cem Vakfı Sivas Şubesi Başkanı Ali Dağ, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Burada konuşan Sivas Valisi Davut Gül, "Alevilik de Sünnilik de Kerbela olayı da bizim toplumumuzda ciddi anlamda muhasebesi yapılmış ve yerini almış bir şeydir. Hz. Ali İslama en çok hizmet etmiş insanlardan bir tanesidir. Hem Alevilere, hem de Sünnilere baktığımızda toplumda Ali isminin çok fazla olduğunu görüyoruz. Yine Hasan ve Hüseyin ismi toplumumuzun her kesiminde vardır. Ama hiç birinde Yezid ismini göremezsiniz. Bu bile vicdanlarda Alevisiyle, Sünnisiyle bu meseleye bakış açısını çok açık ve net bir şekilde gösteriyor" dedi.

Farklılıkların zenginlik olarak kabul edilmesi gerektiğini belirten Vali Gül, "Herkesin Hz. Ali'yi sevdiği gibi, herkesin Hz. Ali gibi yaşaması bir hedef olması lazım. Bunu Sünnisi de Alevisi de yapması lazım. Çerçevemiz bu olduğu sürece saflarımız daha çok yaklaşmış olacak" dedi.

Konuşmanın ardından Alevi Dedesi Abdullah Atmaca tarafından lokma duası yapıldı. Programa katılanlara lokma ikram edildi.

DHA