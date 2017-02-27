Cemilem türküsüyle 'hayır' klibi çektiler

DENİZLİ'de kendilerine 'Memleket Sevdalıları' adını veren bir grup, 16 Nisan'da yapılacak olan anayasa değişikliği referandumuna 'hayır' demek için Cemilem adlı türküye kendilerine özgü bir yorum katarak klip çekti. Klip sosyal medyaya yayınlandı.

16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumu öncesinde Türkiye'nin farklı noktalarında, 'evet' veya 'hayır' oyu kullanılması için farklı yöntemlerle çağrılar sürüyor. Bunlardan biri de Denizli'de ortaya çıktı. Referandumda 'hayır' demek için bir araya gelen ve kendilerine Memleket Sevdalıları adını veren 20 kişilik bir grup, Cemilem türküsüne kendilerine has bir düzenleme yaparak, klip çekti. Dış ve iç mekan çekimlerinin yer aldığı klipte, sözleri değiştirilen Cemilem türküsünün eşliğinde halk oyunları gösterisine yer verildi.

Klip çekme fikrini ortaya atarak grubu bir araya getiren ve yerel seçimlerde Merkezefendi Belediye Başkan adayı olan CHP'li Arif Balkanay, iki haftalık çalışmayla klibi çektiklerini söyledi.

DHA