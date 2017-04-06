Cenaze yolunda kaza: 1 ölü, 2 yaralı

TOKAT'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Tokat-Sivas karayolu Artova yol ayrımında meydana geldi. Bir akrabalarının cenazesine katılmak için Tokat'tan Yeşilyurt ilçesine gitmekte olan 63 yaşındaki İlhami Menteşe'nin kullandığı 35 HB 4208 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, şarampole devrilerek takla attı. Kazada araçtaki 65 yaşındaki Servet Menteşe olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü İlhami Menteşe ile 72 yaşındaki Sedat Camcıoğlu ise ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gönderilen ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Menteşe'nin cenazesi de aynı hastanenen morguna götürüldü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA