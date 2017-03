Cenazesi bulunamayan şehidin sembolik mezarında dua

Ali KADI/ NİĞDE,(DHA)KUZEY Irak sınırında 1994'de şehit olan ve cenazesi bulunamayan jandarma uzman onbaşı Tayfun Özaksoy'un Niğde'de yaptırılan sembolik mezarına gelen ailesi, dua edip gözyaşı döktü. Kız kardeşi Selda Celep hala ağabeyinin yaşadığı umudunu kaybetmediklerin söyledi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yıldönümü dolayısıyla Niğde şehitliğindeki törene katılan şehit Taygun Özaksoy'un ailesi, 3 yıl önce yaptırılan sembolik mezar başında dua etti. Şehit annesi Ayşe Özaksoy, oğlunun cenazesi bulunamadığı için kendilerinin isteği üzerine sembolik mezar yaptırıldığını belirterek, "Sembolik mezarı gelip ziyaret ediyorum. O nasılsa beni her yerde görüyor. Hissediyorum bunu. Tabi zor, bulunamaması bizim için ikinci bir acı. Ama taktir ilahi ne diyebilirim ki" dedi.

Şehidin kız kardeşi Selda Celep ise, "Gerçekten öldü mü, kaçırıldı mı orda parçalanıp parçaları orada mı kaldı bilmiyoruz. Yıllardır kardeşimi bekliyoruz. Her çalan kapıda, her çalan telefonda ondan bir haber mi var diyerek bekliyoruz. Oğluma ağabeyimin adını koyduk dayısının adını yaşatsın diye. İnşallah kaderi benzemez" diye konuştu.

