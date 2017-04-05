Cendere'ye ekolojik restorasyon projesi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) dere ıslahı yeşil alan düzenlemesi adına ekolojik restorasyon projesini hayata geçiriyor.

Kağıthane, Sarıyer ve Eyüp ilçelerinden geçen Cendere ve çevresinde bio çeşitliliğin, su kalitesinin artırılması, yaya erişiminin sağlanması, tarihi kültürü yaşatılması, ekolojik döngüye katkı sağlanması, sürdürülebilir bir çevre oluşturulması için çalışmalar başlıyor. İki etapta tamamlanması planlanan proje ile İstanbul yeni bir yaşam alanına daha kavuşacak.

Osmanlı döneminde önemli bir mesire alanı olarak kullanılan, insanların Cetveli Sim denilen 1.100 m’lik kısımda ay ve dere üzerindeki ayın yansımalarını seyir için kayıklarla ziyaret ettikleri Sadabad bölgesinin tarihi önemi yeniden kazandırılacak. Proje kapsamında ayrıca, Roma ve Osmanlı dönemi su kemerlerini anımsatan su girişleri yapılacak, kemerli geçiş alanlarıyla dere boyunca gölgeli bir mekanda yürüyüş imkânı sunulacak. Cendere, kesintisiz yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra, pek çok spor alanıyla da aktif yaşamın merkezi olacak.

Eyüp ve Sarıyer’deki ormanları yeşil bir koridor eşliğinde Haliç’le buluşturmayı amaçlayan projeyle Cendere, içinden temiz suların aktığı, çeşitli bitkilerle bezenmiş yemyeşil bir ekolojik alana dönüştürülecek.

Haliç’e can suyu projesinin sürekliliğine katkıda bulunacak olan yeşil koridor sayesinde, Haliç’teki mevcut ekoloji daha da çok desteklenecek. Kağıthane ilçesinin iki yakasının modern bir kent meydanı ve yeşil bir park eşliğinde baştan başa kat edilebilmesi için dere seviyesinde yapılacak olan yaya ve araç geçiş köprüleriyle kentsel mekanın sürekliliği sağlanacak.

50 farklı türden binlerce bitki barındıran alan, insanların gölgeli ağaçların altında gezindiği, sazlıklara gelen kuşlar ve kelebekler eşliğinde suda yüzen balıkları seyrettiği, çocukların balıklarla oynadığı keyifli bir ortam haline dönüştürülecek. Bölge, başta tarihi kasırlar olmak üzere bütün kültür varlıkları korunarak İstanbulluların ve bölge ziyaretçilerinin hizmetine sunulurken, İstanbul’a yeni bir turistik çekim alanı kazandırılarak kesintisiz bir yeşil koridor ortaya çıkartılacak.

Projenin bazı özellikleri şöyle:

Dere uzunluğu 8 km

Peyzaj proje alanı 925,135.84 m2

Proje alanında;

• 15,000 metre yeni atık su hattı

• 13,150 metre yeni içme suyu hattı

• 10,700 metre yeni yağmursuyu hattı

• 7,186 metre tuzlu su besleme hattı (Ayazağa keson yapısından Kağıthane Belediyesi önüne kadar.),

• 5,111 metre devridaim hattı (5000 m3 su deposu ile Ayazağa İETT Arası.),

• Derenin her iki yanında yer alan yağmur ve taşkın suları için 13 km kolektör hattı,

• 9 adet toplamda 12,165 m2 ardgermeli betonarme taşıt köprüsü,

• 1 adet çelik seyir teraslı mimari özellikli yaya köprüsü (dolunay köprüsü-asma çelik köprü),

• Toplamda 4000 m2 çelik yürüme yolu köprüleri (dere üstü geçişlerde),

• 1 adet 5000 m3 dere besleme tatlı su deposu (günlük 100,000 m3 su geçişi sağlanacak.)

• 5 adet 300 m3 sulama suyu deposu ile şebeke hattı,

• 6 adet tatlı su girişi yapısı (basınç kırıcılı),

• 3 adet kum tutucu yapı (cendere deresi, keçi deresi ve kurbağa deresi girişlerinde – 2 gözlü ve 3 gözlü)

DHA