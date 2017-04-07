Çenesi kırılan buzağı ameliyat edildi

AFYONKARAHİSAR'da doğum sırasında çenesi kırılan 2 günlük buzağı, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (Hayvan Hastanesi) ameliyat edildi.

İhsaniye İlçesi Bozhüyük Köyü'nde hayvancılık yapan Yasin Öztürk, 2 gün önce doğan buzağı, annesini emmeyince ilçedeki veteriner hekime başvurdu. Buzağının doğum sırasında çenesinin zarar gördüğünü tespit eden veteriner hekim, buzağıyı AKÜ Hayvan Hastanesi'ne sevk etti. Buzağı, Veteriner Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Volkan Yaprakçı tarafından ameliyat edildi. Yaklaşık 1.5 saat süren operasyonla buzağının alt çenesinin kırılan uç kısmı tel, gövde kısmı ise plakayla tutturuldu.

Dr. Volkan Yaprakçı, operasyonun başarılı geçtiğini, buzağının ilerleyen günlerde emme yetisine kavuşacağını söyledi. İlk olarak buzağının çene bölgesinin röntgeninin çekildiğini anlatan Dr. Yaprakçı, “İki günlük olan buzağının, güç doğum sırasında uygulanan baskı sonucunda çenesi kırılmış. Doğum sırasında yaşanan ters geliş ve güç doğumlarda hayvanın çıkarılmasında zorluklar yaşanıyor. Çok sık karşılaşılan bir durum. Doğum öncesi uzman veterinerler tarafından yapılan tetkikler, güç doğumlar ve bu tür sonuçların yaşanmamasını sağlayacaktır' dedi.

Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Fatih Birdane ise merkez olarak Afyonkarahisar ve bölge illerden gelen hayvanların tedavileri için hizmet verdiklerini, hayvancılık sektörüne katkı sunmaya çalıştıklarını kaydetti.

DHA