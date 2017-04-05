'Cennetin Kuşları' filmi ekibi Özgecan'ın mezarını ziyaret etti

MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde öldürüldükten sonra Türkiye'de kadına yönelik şiddetin simgesi olan Özgecan Aslan'ın hayatının anlatıldığı 'Cennetin Kuşları' filminin çeken ekip, Özgecan'ı mezarını ziyaret etti.

Şehir Mezarlığı'ndaki Özgecan Aslan'ın anıt mezarına baba Mehmet Aslan ile birlikte giden Yönetmen Ali Avcı, Yapımcılar Şaban Sarıoğlu ve Güven Sarıoğlu ile koordinatör Levent Akay, dua edip çiçek bıraktı. Hüzünlü anların yaşandığı ziyaretin ardından konuşan baba Mehmet Aslan, "Kadına şiddetle ilgili olan film, kadının dünyada ve ülkemizde görmüş olduğu haksızlıkları, aslında Özgecan'ın şahsında bütün kadınların hayat hikayesi, ne kadar özel ve kıymetli olduklarını, ölmeden önce sahip çıkılması gerektiğini hatırlatacak. İnsanların kalbindeki, kendi çocuğunda yaşadıklarını empati edebilecekleri güzel bir film olacak. Bu eser neticesinde kadınlar kendi kıymetlerini, güçlerini anlayabilirler bu filmle" dedi.

FİLM 22 EKİM'DE

Amaçlarının kadın şiddetin bir nebze olsun önüne geçebilmek olduğunu belirten Yönetmen Ali Avcı ise "Belki de bir kadının saçının telini kurtarabilir miyiz diye sinema algısıyla başladık. Erkekleri biraz daha kadınlara yaklaştıran bir anlayış olur mu diye düşündük. İstanbul'da alt hikaye çalışmalarından 4 sinopsis 2 senaryo çalışmalarını bitirdik. 15 günlük çalışma ile senaryonun finalini bitirmiş olacağız. Sonra da oyuncu kadrosu oluşacak. Hedefimiz filmle dünyadaki algıyı değiştirmek. Çekimler 4 hafta sürecek. Vizyon tarihi Özgecan'ın doğum günü olan 22 Ekim. Bu filmi onun ruhuna ve şiddet gören kadınlara hediye edeceğiz. 25 Ekim günü Türkiye'de, Kasım başı gibi de yurt dışında vizyona girecek" diye konuştu.

DHA