Cep telefonu hırsızları yakalandı

SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde bir işyerinin camını kırarak vitrinden cep telefonu çaldıkları iddia edilen ikisi de 17 yaşındaki M.Ç. ve İ.G. polis tarafından yakalandı.

Bafra İlçesi Hacınabi Mahallesi Fethiye Sokak'ta bu gece meydana gelen olayda iddiaya göre M.Ç. ve İ.G. bir işyerinin camını taşla kırarak vitrinde bulunan cep telefonunu alıp olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şahısların kimliklerini belirledi. Adresleri tespit edilen M.G. ve İ.Ç. yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından iki şüpheli adliyeye çıkarıldı.

DHA