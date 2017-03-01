Çerkezköy Kaymakamı Abban: Kanalizasyona boşaltılan kimyasal kalıcı zarara yolaçmadı

TEKİRDAĞ’da Çerkezköy İlçesi Kaymakamı Atilla Selami Abban, 4 Şubat akşamı ilçeyi etkisi altına alan kötü kokulara neden olan kimyasal maddeyi kanalizasyona boşaltan faillerin bulunmasının ardından gerekli cezai işlemlerin yapıldığını belirterek, "Sentetik reçine olabileceğine dair bize bilgi verildi. Analiz raporlarının neticeleri sonucunda insan sağlığına zararlı ciddi ve kalıcı herhangi bir bulguya rastlanmadığına dair rapor geldi” dedi.

Geçen 4 Şubat Cumartesi günü GOP Mahallesi Beyazsu Sokak'ta kanalizasyona dökülen kimyasal madde tüm ilçeyi etkisi altına alırken, faillerin bulunarak gerekli cezai işlemlerin uygulanmasının ardından Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, düzenlediği basın toplantısı ile koku hakkında açıklamalarda bulundu. Kaymakamlık toplantı salonunda Kaymakam Atilla Selami Abban’ın yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Murat Ogan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Olcay Palak ile Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu Müdürü Önder Ayaz da hazır bulundu.

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, yaşanan süreci anlatarak, “Kokuyu hiçbir şekilde günlerce bertaraf edemedik. Bu arada görüntüler elimize geçti ki bu tarihte 14 Şubat tarihiydi. O akşam Emniyet Müdürümüz ile birlikte OSB bölge müdürünü aradım ve tüm kamera ekibi, teknik ekibi, çevreden sorumlu yetkilisiyle birlikte elimizdeki görüntülerle 4 Şubat gününü tarayarak faillerin bulunduğu firma ve tankerleri tespit ettik. Hem firmaya hem de tanker şoförlerine cezai işlem uygulandı. İl Çevre ve Namık Kemal Üniversitesi’ne (NKÜ) başvurmam neticesinde gelen ekipler kanalizasyondan çevre numune aldı. NKÜ’den akademisyen heyet geldi ve bunun sentetik reçine olabileceğine dair bize bilgi verildi. Bu konuda Tekirdağ'da havadan analiz yapabilecek laboratuvar ya da teknik ekipmanın bulunmadığı belirtilerek kendi aracılılığıyla bir firmadan analiz yapılması için davet ettiler. Onlar hem topraktan, hem kanalizasyon hem de havadan sensörleri koymak suretiyle okuldan numuneleri aldılar” dedi.

“CİDDİ VE KALICI DEĞİL”

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, gelen rapora göre ‘ciddi ve kalıcı’ bir etki olmadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Analiz raporlarının neticeleri sonucunda insan sağlığına zararlı ciddi ve kalıcı herhangi bir bulguya rastlanmadığına dair rapor geldi. Ama akut olarak kısa süreli temas neticesinde ufak tefek rahatsızlıkların olabileceğini değerlendiriyoruz. Bunlar da baş ağrısı mide bulantısı gibi ancak insan sağlığına ciddi bir tehlikenin olmadığına dair raporlar bana ulaştı. Ayrıca İlçe Sağlık ve Devlet Hastanesine yazı yazarak bu konuda rahatsız olan öğrencilerin ya da vatandaşlarımızın olup olmadığının tespiti istendi. Bu konuda önemli bir sayıda rahatsızlık sebebiyle başvuru olmadığı, münferit birkaç başvuru olduğu ve önemli bir rahatsızlık olmadığını öğrenmiş olduk."

Kaymakamı Abban, 10 gün kadar okula gidemeyen öğrenciler için de telafi eğitim programlarının hazırlandığını da sözlerine ekledi.

DHA