Çeşme'de deniz yakıttan temizlendi

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında Lady Tuna adlı geminin karaya oturması ve 50 ton yakıtın denize sızmasıyla birlikte başlayan çevre kirliliğiyle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yakıtın temizlendiği ve denize girilebileceğine dair rapor verdi. İl Müdürü Selahattin Varan da, ilçenin turizmini kimsenin baltalamasına izin vermeyeceklerini söyleyip, 'Çeşme denizi tertemiz oldu. Yerli ve yabancı turistlerimiz gönül rahatlığıyla tatillerini yapabilirler' dedi.

Geçen aralık ayında, Panama bandıralı Lady Tuna adlı gemi, Çeşme açıklarında karaya oturdu. Ildırı kıyılarındaki çiftlikten balık toplayan nakliye gemisinden sızan 50 ton yakıt, turizm cenneti ilçenin denizini kirletti. Kazadan sonra temizlik çalışmaları başlatıldı. Bu arada yakıtın temizlenmemesi durumunda ilçenin turizmin büylük zarara göreceği açıklamaları yapıldı. Yaklaşan yaz sezonu öncesinde Çeşme'nin gözde sahillerinden Ilıca ve Paşa Limanı'yla ilgili önemli bir açıklamayı da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yaptı. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasıyla özellikle, Ildırı Körfezi, Yıldız Burnu, Ilıca ve Paşalimanı koylarında ölçümler yapıldı. Analizler ve denizden alınan numunelerin detaylı incelemesinin sonuçları paylaşıldı. 5 ayrı bölgede ölçümlerle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile TÜBİTAK rapor hazırladı. Raporda, su değerlerinin, yönetmeliğe ve insan sağlığına uygun bulunduğu bilgisine yer verildi. Raporda, başta Ildırı olmak üzere, Paşalimanı, Ilıca ve Yıldız Burnu gibi alanlarda denize girilebileceği de yer aldı.

TEMİZLİK SONA ERDİ VE İNCELEME SÜRECEK

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yanı sıra Çeşme Liman Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Belediyesi, Kıyı Emniyeti Bölge Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Ege Deniz Bölge Komutanlığı'nın yer aldığı Zarar Tespit Komisyonu'nun kirlilikle ilgili incelemelerinin bir yıl süreceği açıklandı. Yine Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü'nün denize sızan petrol atıklarının uzun vadeli etkilerini araştırmayı sürdürdüğü belirtildi.

İL MÜDÜRÜ: TURİZMİ BALTALATMAYIZ

Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan da, ilçenin turizmini kimsenin baltalamasına izin vermeyeceklerini söyleyip, 'Çeşme denizi tertemiz oldu. Yerli ve yabancı turistlerimiz gönül rahatlığıyla tatillerini yapabilirler' dedi.

DHA