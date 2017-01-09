Çeşme'de kar sevinci

İZMİR'in ünlü turistik ilçesi Çeşme'de, haftanın ilk gününe uyananlar, çatılarda, araç üstlerinde gördükleri karla sevince boğuldu.

Ülkenin birçok bölgesinde kar, sıkıntı yaşanmasına neden olurken, çok ender kar görülen Çeşme'de sevinç yaşandı. Hafta sonunu Çeşme'den 20 kilometre uzakta kar keyfi yaşayarak geçiren Çeşmeliler, haftanın ilk gününe ise kar sürpriziyle uyandı. Sabaha karşı yağan ve araçların üzerinde, çatılarda ve yazlık kafelerin masalarının üzerinde oluşan ince kar tabakası, Çeşmeliler'in güne ve haftaya keyifli başlamasına neden oldu. Araçların üzerinde biriken ince kar tabakası ile sabahın erken saatlerinde kartopu oynayan gençlerin keyfi ise izleyenleri gülümsetti. Çeşme Emniyet Müdürlüğü Trafik Amirliği önündeki masa ve bankta biriken kar, polis memurlarınca üç kardan adama dönüştü. Polis memurları, yaptıkları küçük kardan adamlarla hatıra ı çektirdiler. Kara hasret bazı Çeşmeliler, de yüksek kesimlerde yaptıkları kardan adamları arabalarının üzerinde taşıyarak evlerine kadar getirdi.

DHA