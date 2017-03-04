Çeşme'deki TOKİ hak sahiplerinden fiyat tepkisi

İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde TOKİ Reisdere konutları için açıklanan satış bedellerinin, peşinat ve taksit miktarlarının yüksekliğinden yakınan hak sahipleri, fiyatların makul düzeye çekilmesini istedi.

Çeşme İlçesi'ndeki Başbakanlık Toplu Konut İdaresi hak sahipleri, şubat ayında açıklanan satış bedelleri nedeniyle basın açıklaması yaparak mağduriyet yaşadıklarını öne sürdü. TOKİ'nin Reisdere Mahallesi'nde yaptığı konutların fiyatlarının, talep döneminde açıklanan fiyatların çok üzerinde olduğunu söyleyen Yakup Yılmaz, hak sahipleri adına hazırladıkları basın bildirisini okudu.

Yakup Yılmaz, "TOKİ'ye başvurduğumuzda, başvuru sözleşmelerinde belirtilen fiyatla, teslim sözleşmesi arasındaki fiyat, fahiş bir şekilde artmıştır. Fiyat artışına gerekçe olarak sunulan mazeretler, bizleri tatmin etmemiştir. Bizler mağduriyetimizi yetkili her makama anlattık. Ancak bizi dinleyenler, ya ciddiye almadı, ya da derdimize çare bulamadı. Bizlerin yaşadığı sorunlar, başka hiçbir TOKİ projesinde yaşanmamıştır. Anayasal hakkımız olan barınma hakkımıza, devletin yapmış olduğu TOKİ evleri sayesinde kavuşma imkanına sahip olduğumuz anda, gözünü kazanç hırsı bürümüş, paralı insanların bu hakkı elimizden almaya çalışması büyük haksızlıktır. Bizler, Çeşme'de dar gelirli olarak yaşayan ve gelirinin yarısını kiralara ödeyerek, zar zor geçinmeye çalışan vatandaşlar olarak Çeşme nüfusunun yüzde 70'ini oluşturmaktayız. Bizler, hayallerimize kavuşmaya bu kadar yaklaşmışken, bize sunulan yüzde 100 zamlı fiyatların altından kalkmamız mümkün değildir. Çoğu dar gelirli olan vatandaşların başlangıç olarak bin 800 liralara varan rakamları ödemeleri mümkün değildir" dedi.

'4 YILLIK TEFE VEYA TÜFE, 2017'YE UYARLANABİLİR'

TOKİ hak sahiplerinden ve TOKİ Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İsa Ercan da yaptığı açıklamada, "Bizim devletimizden talebimiz şudur; 2013 yılında bize tebliğ edilen 90 bin lira ve 136 bin lira olan rakamın, 2017 yılında da aynı olmasını beklemiyoruz. Fakat, devletin kabul ettiği TEFE ve TÜFE rakamlarını, 2013 yılından 2017'ye kadar gelen farklılıkları ekleyerek, 2017 rakamlarını belirlemesini istiyoruz. O da yaklaşık olarak 3+1 evlerde, 170-180 bin lira civarıdır. Hiçbir vatandaş buna hayır demiyor. 136 bin lira diye tebliğ edilen rakamın, 240 bin lira olmasını biz kabul etmiyoruz. 90 bin lira olan 2+1 evlerin fiyatlarının 180 bin lira olmasını kabul etmiyoruz" dedi.

DHA