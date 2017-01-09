Çevik Kuvvet önündeki kaza güvenlik güçlerini alarma geçirdi

ORDU’nun Altınordu İlçesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde, gece bir kamyonetin hasarlı kaza yapması, güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Müdürlük önündeki nöbetçi Özel Harekat polisleri şüpheli gördükleri kamyonetin içindeki iki genci yere yatırdı. Olayın kaza olduğu olduğu ortaya çıkınca herkes rahat bir nefes aldı.

Olay dün gece yarısı Ordu’nun Altınordu İlçesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü açıklanmayan kamyonet, Çevik Kuvvet yanındaki virajı alamayarak, polis araçlarının da park halinde olduğu yerde kontrolden çıkıp yolun ortasında yan döndü. Kamyonete 20 metre mesafedeki Çevik Kuvvet binasında nöbet tutan Özel Harekat polisleri de gürültüyle büyük panik yaşayarak, sürücüyü ve yanındaki arkadaşını silahla yere yatırdı. Takviye ekipler de gelirken, kısa sürede olayın kaza olduğu anlaşılınca polisler de rahat bir nefes aldı. Sürücünün yolun yağmur nedeniyle kaygan olmasından dolayı direksiyon kontrolünü yitirdiği ve kamyonetin yolun ortasında bu nedenle yan döndüğü belirtildi.

VALİ BALKANLIOĞLU SÜRÜCÜLERİ UYARDI

Öte yandan Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, makamında gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayarak, güvenlik güçlerinin kontrol noktalarında sürücülere yönelik 'dur' ihtarına mutlaka uyulmasını istedi. Güvenlik güçlerine zaman zaman şüpheli araç ihbarları yapıldığını, bu nedenle özellikle polis kontrol noktalarında 'dur' ihtarına mutlaka uyulması gerektiğini, polisin kimlik sorması halinde herkesin kimliğini göstermesini de isteyen Vali Balkanlıoğlu, kendisinin de sorulduğunda kimlik gösterdiğini söyledi. Güvenlik güçlerinin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçanlara ateş etme hakkı olduğunu da hatırlatan Vali Balkanlıoğlu şöyle konuştu:

"Kontrol noktalarında o soğukta, yağmurda, karda kışta biz evimizde üşürken eksi derecelerde, noktalarda duran güvenlik güçleri kendileri için değil, memleketi için, bizler için orada duruyorlar. O yüzden ben vali iken, herhangi bir güvenlik görevlisi ‘dur’ deyince hemen duruyorum. Kimliğimi gösteriyorum, bakıyorlar valiyim. Ben istesem bir hareket çeker giderim. Ne kadar böyle ararlarsa ben memnun oluyorum. Halkımızın da mutlu ve memnun olması lazım. Arama noktasında ‘dur’ ihtarı verilmesine rağmen kaçarsa, güvenlik güçlerinin peşinden ateş etme hakkı var. Dolayısıyla bu insanlar kendi ve çoluk çocuğun hayatını da riske atıyor demektir. Belki ehliyetini unutmuştur, belki bir miktar alkol almıştır. Onun cezası çok daha az. Vatandaşlarımız sırf buna yakalanmamak için kaçıyorlar. Hayatını riske ediyor, bunun farkında ve bilincinde değil. Bu nedenle kim olursa olsun güvenlik güçleri ‘dur’ dediği zaman anında onun komutlarına uygun davranmamız bir vatandaşlık, vatanseverlik görevimiz aynı zamanda."

DHA