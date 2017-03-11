Çevreci Saynur Gelendost anıldı

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, çevreci eylemleri ve barış yanlısı söylemleriyle bilinen merhum Saynur Gelendost, mezarı başında anıldı.

Bodrum Çevre Platformu tarafından kentte 'Çevreci Anne' olarak anılan Saynur Gelendost için, Türbe Mezarlığı'ndaki kabri başında anma etkinliği düzenlendi. Anma törenine Gökova Sürekli Eylem Kurulu gönüllüsü Reşat Uygun, TURMEPA Bodrum Gönüllüsü Ethem Güzelgün, Bodrum Çevre Platformu gönüllüleri ve Bodrumlu çevreciler katıldı. Solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede 2 Mart 2003'te 73 yaşında yaşamını yitiren Bodrum Çevre Gönüllüleri Derneği kurucularından ve genel sekreteri Gelendost'un anısına konuşma yapan Av. Remzi Kazmaz, etkinliğe bir avuç insan geldiğini belirterek, ancak kimsenin üzülmemesini istedi. Ülkenin dört bir yanından çevrecilerin selamı getirdiğini belirten, Gelendost'un isminin ve anılarının mücadelelerinde yaşadığını ifade eden Kazmaz, "Ege ve Akdeniz olmak üzere tüm çevre sorunlarıyla ilgilenen Saynur Gelendost, Muğla'nın Fethiye İlçesi'ni zehirleyen Gökova Termik Santraline karşı açlık grevi yapmış. Nükleer karşıtı mücadeleye destek olmuş, Muğla ve çevresindeki çevre katliamlarına karşı sessiz kalmayarak, arkadaşlarıyla birlikte çevre mücadelesini hayatın her alanında hayata geçirmiştir. Siyasi yönü ile Kardak krizi döneminde adanın silahlara değil foklara ait olduğunu anlattı. 2003 yılında ise birçok anısını ve hayallerini geride bırakarak aramızdan ayrıldı. Bodrum Çevre Koruma Platformu olarak hem anısına hem de hayallerine sahip çıkıyoruz. Bodrum Yarımadası tarihinin en kötü ve zor koşullarını yaşıyor. RES'ler, külliye, çöplük, sit alanlarının imara açılması. Orman yangınları, imar kirliliği, tarihi ve kültürel varlıklarımızın yok edilişi. Bozulan kent kimliğimiz, bize bıraktığın gibi değil. Bodrum eski Bodrum değil. Bodrum'u bir ana şefkatiyle korumaya devam ediyoruz. Hayallerini paylaşıyoruz. Ege Denizi bir barış denizi olarak kalacak. En büyük hayalin Ekolojik Köyü bütün çocuklar için kuracağız. Tüm çevre mücadelemizde yüreğimizde olacak. Bu mücadele de inandıklarının bize ışık olması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Anma etkinliğine katılanlar, daha sonra Oasis Alışveriş ve Eğlence Merkezi Toplantı Salonu'nda bir araya geldi. Gelendost'u anlatarak, andı.

DHA