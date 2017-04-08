Çevreye pompalı tüfekle ateş edince, böyle yakalndı

BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen 42 yaşındaki Engin Ü., pompalı tüfekle rastgele ateş edince korku ve paniğe neden oldu. Üç işyerine zarar veren Engin Ü. polis tarafından etkisiz hale getirilip yakalandı.

İnegöl'de Hasan Can'a ait kahvede arkadaşları ile bilinmeyen bir neden ile tartışan Engin Ü. daha sonra buradan ayrıldı. Bir süre sonra pompalı tüfekle Mahmutsatbey Caddesi'ndeki kahveye dönen Engün Ü. dışarıdan içeriye ateş etti. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Engin Ü. daha sonra rast gele ateş ederek İsmailefendi Caddesi'nde yürürken polis tarafından etkisiz hale getirildi. Yere yatırılıp kelepçelenen Engin Ü. gözaltına alınırken, pompalı tüfeğe ise el konuldu. 3 işyerinin zarar gördüğü olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

DHA