Ceyhan'da huzur uygulaması

ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde bin polis ile huzur uygulaması yapıldı.

İlçede uyuşturucu ticareti ve yasa dışı gösterilerin sık yapıldığı mahallelere, Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla huzur uygulaması gerçekleştirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Narkotik şubelerinden bin polisin katıldığı uygulamayı Ceyhan İlçe Emniyet Müdürü Bülent Tırnaksızn yönetti. Ekipler, şüpheli araçlarda bazı işyerlerinde detektör köpeklerle arama yaptı. Uygulama genelinde kontrol edilen 320 araçtan 12'sine çeşitli suçlardan 11 bin 274 lira para cezası kesildi. 650 kişinin kimlik kontrolünü yapan ekipler, zorluk çıkartan 2 kişiyi gözaltına aldı. Huzur uygulamaların sıklaştırılarak devam edeceği belirtildi.

DHA