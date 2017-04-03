Ceyhan'da terör operasyonu: 8 gözaltı

ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde terör örgütü PKK ve gizli şehir yapılanması KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, teknik takip sonucu belirlenen 10 ayrı adrese saat 04.30 sıralarında baskın yaptı. PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı, örgüte uyuşturucu temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişinin evleri tek tek arandı. Bu sırada polis ekipleri, zırhlı araçlar ve uzun namlulu silahlar ile olası saldırılara karşı sokak giriş ve çıkışlarını tuttu.

8 şüpheli, Ceyhan Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 2 şüpheli ise aranıyor.

DHA