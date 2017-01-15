Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Van Haberi: Ceylan, Muradiye Şelalesi'ni de görüntüledi

Ceylan, Muradiye Şelalesi'ni de görüntüledi
12:5215 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Ceylan, Muradiye Şelalesi'ni de görüntüledi
Ceylan, Muradiye Şelalesi'ni de görüntüledi

SUALTI Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan Van'daki çalışmaları kapsamında Muradiye İlçesi'ndeki Muradiye Şelalesi'ni de görüntüledi.
Van Gölü'ndeki batık Rus Şilebini görütülen Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan, Van programı kapsamında ekibiyle birlikte Muradiye Şelalesi'ni de görüntüledi. Büyük bir kısmı buzla kaplanan şelaledeki manzara karşısında hayranlığını gizleyemeyen Ceylan, "Şelale'nin yaz halini görmüştüm. Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen, görüntüleriyle insanları kendine hayran bırakan ihtişamı ve güzelliğiyle Pamukkale'yi andıran şelale bu görüntüsüyle de kendine hayran bırakıyor. Bu yaşamı da en sadeliğiyle görüntülediğimiz için mutluyuz" dedi.
Daha sonra ekiple birlikte selfie yapan Ceylan, Muradiye Kaymakamı Mehmet Fatih Çelikel'e çektiği bir ı hediye etti.

L

 

DHA

Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar