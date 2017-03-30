Ceylanpınar’da 10 kilo patlayıcı imha edildi

SURİYE sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nde, köprü menfezine yerleştirilmiş halde bulunan 10 kilo patlayıcı, kontrollü imha edildi.

Suriye’nin terör örgütü PKK’nın bu ülkedeki kolu olan PYD denetimindeki Resulayn kentinden yasa dışı yollarla Ceylanpınar’a çuval içerisinde getirildiği tahmin edilen ve menfez altına yerleştirilen 10 kilo patlayıcı devriye görevini yapan jandarma ekiplerince fark edildi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ceylanpınar işletmesi arazisindeki menfezde fark edilen patlayıcı, sevk edilen bomba imha ekiplerince kontrollü şekilde imha edildi. Güvenlik güçleri, patlayıcıyı menfez altına yerleştiren kişi ya da kişilerin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA