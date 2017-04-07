Ceylanpınar'da cinsel uyarıcı hap ele geçti

CEYLANPINAR (Şanlıurfa) ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar İlçesi'nde bitkisel ürün satılan bir işyerinde 6 bin 10 cinsel uyarıcı madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İlçedeki bitkisel ürün satışı yapılan işyerinde cinsel uyarıcı satıldığını ihbarı alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.B. ve M.S.B.'nin işlettiği işyerine operasyon düzenledi. İşyerinde arama yapan jandarma ekipleri, bitkisel ürünlerin içerisine gizlemiş 6 bin 10 cinsel uyarıcı hap, sprey, jel ve 10 bin 300 lira para ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el koyan jandarma, A.B ve M.S.B.'yi gözaltına aldı.

FOTOĞRFALI

DHA