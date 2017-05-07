Cezaevinde çocuk mahkumlar, infaz koruma memurlarıyla kavga etti

DENİZLİ, (DHA ) DENİZLİ'nin Bozkurt İlçesi'ndeki Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Çocuk Eğitimevi Müdürlüğü'nde kalan hırsızlıktan hükümlü 5 kız çocuğu ile infaz koruma memurları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada hafif yaralanan 7 hükümlü tedbir amaçlı sağlık kontrolünden, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olay bastırıldı.

Bugün saat 22.00 sıralarında Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Çocuk Eğitimevi Müdürlüğü'nde 15-18 yaş arasındaki 12 kız çocuk hükümlünün bulunduğu bölümde

çocuklarla infaz koruma memurları arasında tartışma çıktı. Kavga kısa sürede büyürken, cezaevine sağllık ve itfaiye ekiplerinin yanısıra Denizli'den takviye polis ekipleri sevk edildi. Polis TOMA'larla cezaevi çevresinde güvenlik önlemi alırken, jandarma da cezaevi içierisinde olaylara müdaha etti. Hırsızlıktan hükümlü 5 kız çocuğunun infaz koruma memurlarıyla

tartışması sonucu çıktığı belirtilen olay, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle büyümeden önlendi.

VALİ ALTIPARMAK: KONTROL ALTINA ALINDI

Olayın hemen ardından cezaevine gelen Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olayın kontrol altına alındığı söyledi. Vali Altıparmak, olayın çocuk hükümlülerle infaz koruma memurları arasında çıkan tartışmadan kaynaklandığını belirterek, 7 hükümlünün tedbir amaçlı sağlık kontrolundan geçirildiğini ve cezaevinde durumun normale döndüğünü açıkladı.

Çardak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturmayı yürütmek amacıyla soruşturma

başlattığı belirtilerken, Ceza İnfaz Kurumu psikoloğunun da Bozkurt ilçesine

gönderildiğı kaydedildi.

DHA