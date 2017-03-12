Cezaevinden firar eden iki kardeş, Gaziantep'teki ailelerine ziyarete giderken yakalandı

BURSA'nın Gemlik İlçesi'ndeki açık cezaevinden firar edip çaldıkları kamyonetle Gaziantep'teki ailelerinin yanına giden iki kardeş Konya'da polis tarafından yakalandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gemlik'te çalınan 16 F 5714 plakalı kamyonetin kent merkezi girişindeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarında yansıdığını fark etti. Bunun üzerine hareke geçen polis, kamyoneti merkez Selçuklu İlçesi'nde durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, kamyonetle birlikte kaçmaya başladı. Kovalamacan ardından kamyonetin sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi, kamyoneti boş bir arazide terk edip, ağaçlık alana kaçarak izini kaybettirdi. Polis, ağaçlık bölgede yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu kamyoneti terk edip kaçan 2 kişiyi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan kimlik kontrolünden Bursa Gemlik Açık Cezaevi'nden firar eden gasp suçundan 14 yıl hapis cezası alan hükümlü 47 yaşındaki Orhan Altun ile aynı suçtan 8.5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü kardeşi 33 yaşındaki İbrahim Altun olduğu ortaya çıktı.

ZİYARETE GELEMEYEN AİLELERİNİ ZİYARETE GİDİYORLARMIŞ

Orhan Altun ve İbrahim Altun'un, polise verdiği ilk ifadesinde, Gaziantep'te oturan ailelerinin maddi imkansızlık nedeniyle cezaevine gelemediklerini bu nedende cezaevinden firar edip çaldıkları kamyonetle Gaziantep'e gitmek üzere yola çıktıklarını söyledikleri belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Orhan Altun, basın mensuplarına, "Çekiyorsanız bari televizyona vermeyin" dedi. Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

DHA