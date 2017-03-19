Cezaevinden izinli çıkıp cinayet işledi

ÇORUM'da açık cezaevinden firar eden 37 yaşındaki Ünsal A., bir çocuk babası galerici 32 yaşındaki Ümit Şahin’i tüfekle öldürdükten sonra cesedini boş araziye gömdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Cinayeti itiraf ettiği belirtilen Ünsal A.'nın gösterdiği yerden Ümit Şahin'in cesedi çıkarıldı.

Çorum'da 2014 yılında komşusunun oğlu olan lise öğrencisi 16 yaşındaki A.U.'yu kaçırarak yağma ve hürriyeti yoksun bırakma suçlarından tutuklanan ve aldığı hapis cezasının kalan kısmını açık cezaevinde geçirdiği belirtilen Ünsal A., iddiaya göre 3 gün önce izinli olarak çıktığı açık cezaevine dönmedi. Cezaevi görevlileri İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Ünsal A.'nın bulunması için çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmada Ünsal A.'nın cuma günü galerici arkadaşı Ümit Şahin’in aracında görüldüğü tespit edildi. Ümit Şahin'in de evine dönmemesi üzerine yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Her iki kişiyi de arama çalışmaları sürerken polis ve jandarma ekipleri dün gece Ünsal A.’nın merkeze bağlı Eskiköy mevkiinde olduğunu belirledi. Ünsal A., yapılan operasyon ile yakalandı.

Ünsal A.'nın, arkadaşı Ümit Şahin’i, merkeze bağlı Beydilli Köyü'nde bilinmeyen bir nedenle tartışma sonrası tüfekle öldürdükten sonra cesedini boş bir araziye gömüp, üzerine taşlar koyarak mezar görüntüsü verdiği ortaya çıktı. Ünsal A.'nın cinayeti işlediğini itiraf etmesinin ardından Beydilli Köyü'nde Cumhuriyet Savcısı'nın gözetiminde dün kazı yapıldı. Ünsal A.'nın gösterdiği alanda yapılan kazıda bir gün önce gömülen Ümit Şahin'in cesedi bulundu. Ceset Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Ünsal A. ise emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

DHA