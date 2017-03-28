Cezaevine girmek için bankayı taşlayıp cam kapıyı kırdı

ANTALYA'da, sevgilisinin başkasıyla evleneceğini öğrenince sinirlenen 18 yaşındaki Azercan Yeşilçam, banka şubesinin kapı camını taş atarak kırdı. Gözaltına alına Yeşilçam, "Pişman değilim. Bunalımdaydım. Cezaevine girip insanlardan uzaklaşayım yeter" dedi.

Olay, saat 01.30'da Kepez İlçesi Ayanoğlu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerindeki bir banka şubesinin alarmının çalması üzerine şubeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, banka şubesi giriş kapısının camının taşla kırıldığını fark etti. Banka şubesi girişinde kaldırımda oturan Azercan Yeşilçam'ın hareketlerinden şüphelenen polis, şüpheliyi gözaltına alarak sorguladı.

'CEZAEVİNE GİRİP İNSANLARDAN UZAKLAŞAYIM YETER'

Sorgusunda suçunu itiraf eden Azercan Yeşilçam'ın banka camını kırma gerekçesi ise hem polis ekiplerini hem de olay yerindeki banka personelini şaşırttı.

Sevgilisinin başka birisiyle evleneceğini öğrendiği için sinirlendiğini belirten Yeşilçam, cezaevine girerek insanlardan uzaklaşmak için banka şubesinin camlarını kırdığını söyledi. Pişman olmadığını belirten Yeşilçam, "Canım sıkıldı, bunalımdaydım. Cezaevine girip insanlardan uzaklaşayım yeter" dedi. Yeşilçam, sağlık kontrolünün ardından Kepez Polis Merkezi'ne götürüldü.

DHA