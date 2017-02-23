Cezaevine ziyarete gitti, park ettiği otomobilinden 9 bin lirası çalındı

KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde, tutuklu ağabeyini ziyarete giden inşaat işçisi 50 yaşındaki Aşır İnal'ın, cezaevi önündeki araziye park ettiği otomobilinin koltuğunun altına a koyduğu 9 bin lira, cüzdan ve cep telefonu çalındı.

Olay dün Ereğli E Tipi Cezaevi önünde, otopark olarak kullanılan boş arazide meydana geldi. 5 çocuk babası Aşır İnal, 01 LS 040 plakalı otomobiliyle tutuklu ağabeyi M.İ.'yi ziyaret etmek için cezaevine geldi. İnal, yanındaki 9 bin 60 lira ile içinde kimlikleri bulunan cüzdanını ve cep telefonunu sağ ön koltuktaki minderin altına koyup, üzerine de montunu ve kemerini bırakarak, aracını kilitleyip cezaevine girdi. Ağabeyiyle görüşmesini tamamlayan Aşır İnal otomobiline döndüğünde sağ ön kapının zorlanarak açılmış olduğunu, parası, cüzdanı ve cep telefonunun çalındığını fark etti. İnal önce cezaevinde görevli askerlere haber verdi. Ardından olay yerine polis ekibi çağrıldı.

Polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

BORCUNU ÖDEMEK İÇİN BANKADAN ÇEKMİŞ

9 bin lirayı İstanbul'da inşaatlarda çalışarak biriktirdiğini belirten Aşır İnal şunları söyledi:

''Parayı borcumu ödemek için banka hesabımdan çekmiştim. Şu an mağdur oldum. Cezaevi önü olduğu için gönül rahatlığıyla otomobili buradaki otoparka bırakıp, ziyarete gittim. Zaten aracı park edecek başka bir yer yok. Herkesin aracı burada park halinde. Burada güvenlik önlemi alınmalı.''

DHA