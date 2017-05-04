Cezayir Başbakanı'ndan sandığa çağrı: 'Kocanız oy vermezse dövün'

Cezayir halkı bugün sandık başında. Ekonomik kriz yaşayan ülkede halkı oy vermeye teşvik etmek için, Başbakan Abdülmalik Sellal kadınlara, 'kocalarını sandıklara sürüklemeleri' ve 'oy vermezlerse sopayla dövmeleri' çağrısında bulundu.

Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'de halk bugün parlamento seçimleri için sandık başına gitti. Seçimle ilgili vaat ve beklentilerin merkezinde, işsizlik ve mali krize çözüm bulunması yer alıyor.

Başbakan Abdülmalik Sellal, yoğun katılım olmasını istediğini söyleyerek halkı teşvik etmiş, ülkenin doğusundaki Setif şehrinde kadınlara hitaben yaptığı bir konuşmada, kadınların kocalarını seçim günü erken kaldırmalarını, onlara kahve yapmayı reddetmelerini ve doğruca sandıklara 'sürüklemelerini' istedi.

Başbakan hafta sonu yaptığı konuşmada ayrıca, oy vermeyen kocalar hakkında kadınlara, 'Eğer direnirlerse, sopayla vurun' tavsiyesi de verdi. Sellal, ülkenin istikrarı için seçime yüksek katılımın önemli olduğunu da vurguladı.

'Bütün güç başkanın elinde'

Anketlere göre, Devlet Başkanı Buteflika'nın partisi Milli Kurtuluş Cephesi (FLN) ve koalisyon ortağı Milli Demokrasi Buluşması'nın (RND), 2012 yılından beri mecliste sağladıkları çoğunluğun devam etmesi bekleniyor.

Fakat Cezayir Üniversitesi'nde sosyoloji profesörü olan Nureddin Bekis, 'parlamentonun gerçekte bir etkisi olmadığını, tüm gücün devlet başkanında olduğunu' savunuyor.

Başkan, 2014'ten beri ilk kez medya önünde

2013'te felç geçirdikten sonra halkın önüne pek fazla çıkmayan Cezayir Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika, başkent Cezayir'de tekerlekli sandalyeyle sandığa gitti. Nisan 2014'te dördüncü kez seçilen başkan, o seçimin yemin töreninden beri, bugün ilk kez uluslararası medyanın karşısına çıktı.

Petrol fiyatlarındaki düşüş, krizi tetikledi

2011'de baş gösteren Arap Baharı ayaklanmalarını savuşturmak için maaş ve harcamalarda yüksek artışa gitmek zorunda kalan hükümetin, devlet hazinesinin boşalmasına neden olduğu belirtiliyor.

2014'te ham petrol fiyatlarındaki sert düşüş nedeniyle kaynakları azalan Cezayir hükümeti, vergileri yükseltip kamu projelerini iptal ederek tasarrufa gitmişti.

Petrol sanayinin çökmesi üzerine derin bir ekonomik kriz yaşayan Cezayir'de partiler, yolsuzluklar ve ekonomik belirsizliğin etkisi altındaki halkı sandığa çekmekte zorlanıyor. Başbakanın teşviklerine rağmen yerel kaynaklar, sokakların epey boş olduğunu ve seçime katılımın düşük çıkmasının beklendiğini belirtiyor.

Bugün 53 bin sandıkta düzenlenen seçimlerin güvenliğini sağlamak üzere 45 bin polis mesai yapıyor.

Nüfusunun yarısı 30 yaşının altında olan, 40 milyon nüfuslu Cezayir'de, her üç gençten biri işsiz.

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Görüntü Dökümü:

– (ARŞİV) Cezayir Başbakanı Abdülmalik Sellal'ın Nisan 2016'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretinden görüntü

DHA