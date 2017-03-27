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Muğla Haberi: Cezayirli 2 kaçak, Sakız'a yüzerek geçti

Cezayirli 2 kaçak, Sakız'a yüzerek geçti
18:3927 Mart 2017
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Cezayirli 2 kaçak, Sakız'a yüzerek geçti
Cezayirli 2 kaçak, Sakız'a yüzerek geçti

İZMİR'in Çeşme İlçesi'nden yola çıkan ve 9.5 saat yüzerek Sakız Adası'na ulaşan Cezayirli 2 kaçağın, sahilde yarı baygın vaziyette bulunduğu belirtildi.
Yunanistan'ın Sakız Adası'nda yayın yapan 'www.astraparis.gr' adlı haber sitesinin bugün okuyucularına duyurduğu haberde, dün saat 22.00'da Çeşme yakınlarından can simitleriyle denize atlayarak yaklaşık 9.5 saat kulaç atan biri 29, diğeri 31 yaşındaki Cezayirli 2 kaçağın, Sakız Adası sahile ulaştığı kaydedildi. Sahil güvenlik ekiplerinin yardımıyla adadaki Skylitseio Hastanesi'ne kaldırılan kaçakların, sağlık durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutuldukları belirtildi.

  

DHA

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