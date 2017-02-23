CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş : Tarafsız yargı, bu savcılardan mı oluşuyor

CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili'nin 'Hayır oyu verecekler PKK'yla aynı muameleyi görecekler, bunda küsmece yok' sözlerini TBMM'ye taşıyarak "Tarafsız yargı, bu savcılardan mı oluşuyor" dedi

Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili, TBMM KİT Komisyonu Üyesi İbrahim Özdiş, geçtiğimiz günlerde 'Hayır oyu verecekler PKK'yla aynı muameleyi görecekler' diyen savcıyı hükümete sordu. İbrahim Özdiş, meclis oturumunda söz alarak referandum öncesi Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili'nin 'Tarafsız yargı' ilkesini çiğnediğini söyledi. Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlık yeminin ardından referandum da taraf olmasından cesaret alan bir yargı mensubunun 'Hayır oyu verecekler PKK'yla aynı muameleyi görecekler, bunda küsmece yok' sözlerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Özdiş'in hükümete seslenerek dile getirdiği sorular şunlar: "Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili şahsın, sosyal medyadan, "'Hayır' oyu verecekler PKK'yla aynı muameleyi görecekler, bunda küsmece yok." demesini nasıl değerlendiriyorsunuz 'Hayır' diyeceklerin yaka paça gözaltına alındığını, iş yerinden kovulduğunu gördüğümüz bugünlerde, 'evet' propagandasını böylesine ağır bir ithamda bulunarak yapan kişi nasıl oluyor da hâlâ görevinde kalabiliyor Ya da söz konusu savcıyı göstermelik olarak birkaç ay görevinden uzaklaştırıp referandum sonrası daha etkili bir görevle mi ödüllendireceksiniz En kötüsü de, tarafsız olması gereken bir hukuk insanı hangi cüretle ve kime güvenerek taraf olabiliyor Bu kişi Anayasa'ya eklediğiniz "Tarafsız yargı" ilkesiyle çelişmiyor mu"

DHA