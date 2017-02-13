CHP Bursa Milletvekili Sarıbal'ın babası yaşamını yitirdi

CHP Bursa Milletvekili, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Orhan Sarıbal’ın babası 78 yaşındaki Dursun Sarıbal, yaşamını yitirdi. Dursun Sarıbal’ın cenazesi yarın Kestel Cemevi’ndeki törenin ardından Gürsu’da toprağa verilecek.

Uzun süreden beri akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Orhan Sarıbal’ın babası Dursun Sarıbal, bugün özel bir hastanede yaşamını yitirdi. Dursun Sarıbal’ın cenazesi yarın Kestel İlçesi’ndeki Cemevi’nde yapılacak törenin ardından Gürsu İlçesi Adaköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

DHA