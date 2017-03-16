CHP Emek Bürosu'ndan kıdem tazminatı fonuna tepki

CHP Sivas İl Emek Bürosu Başkanı Nilgün Korkmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun kıdem tazminatı fonuna ilişkin yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Bu sözde reform, emekçilerin kazandığı hakları ortadan kaldıracaktır" dedi.

CHP bünyesinde faaliyet gösteren Emek Bürosu Sivas İl Başkanı Nilgün Korkmaz, parti binasında basın toplantısı düzenleyerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun kıdem tazminatı fonuna ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Kıdem tazminatı fonunun kazanılmış hakları ortadan kaldıracağını belirten Korkmaz, şunları söyledi:

"Bakan Müezzinoğlu'nun bu yıl içerisinde kıdem tazminatını fona devredecek adımı atacaklarına dair açıklaması, emekçiler nezdinde bir tehdit olarak algılanmaktadır. Hükümet yetkililerinin bir müjde olarak açıkladıkları bu sözde reform, emekçilerin yıllar süren mücadeleler sonucu kazandığı hakkı ortadan kaldıracaktır. Hükümet bu sözde reformun emekçilerin aleyhine olduğunu, işçilerin kazanılmış haklarına bir darbe vuracağını biliyor ama gizliyor. Biz Emek Büroları olarak, kıdem tazminatının fona devredilmesini kabul etmiyoruz. Kıdem tazminatının her ay bir fona düzenli olarak ödenmesi, işverenin işçileri keyfi olarak işten çıkarabilmesinin önünü açacaktır. Çünkü toplu halde yapılması gereken ödeme, dolaylı yoldan da olsa işçilere bir iş güvencesi sağlamaktadır."

DHA