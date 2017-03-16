CHP, Esenyurt Belediye başkanının eşinin adını taşıyan cami için isim değişikliği istedi

Ünsal YÜCEL/ İPSALA(Edirne), (DHA)EDİRNE'nin İpsala İlçesi'nde CHP İlçe Başkanı Ahmet Uğraş Uybaş, referandum çalışmaları kapsamında katıldığı bir panelde İstanbul'un Esenyurt Belediye Başkanı Ak Partili Necmi Kadıoğlu'nun "1923'te de koskoca 650 yıllık çınara darbe yaptılar" söylemlerine tepki gösterdi. Uybaş, İpsala'da Esenyurt Belediye Başkanı'nın eşi adına yaptırılan Rabia Kadıoğlu Camii adının değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ak Partili Necmi Kadıoğlu, 16 Nisan'da yapılacak referandum çalışmaları kapsamında katıldığı bir panelde, "1923'te de koskoca 650 yıllık çınara darbe yaptılar Cumhuriyet kuruldu. İçinden ihanet edenler, ecdada hainlik edenler, olunca hayır gelmiyor. Bu milleti, millet yapan değerlere saldırmaya başladılar" diye konuştu. Necmi Kadıoğlu, daha sonra söyleminin yanlış anlaşıldığını ve kendisine referandum sürecine ilişkin algı operasyonu yapıldığını iddia etti.

CHP İpsala İlçe Başkanı Ahmet Uğraş Uybaş, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun eşinin adını taşıyan ve geçen yıl Nisan ayında Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun katılımıyla ilçeye bağlı Bayrambey Mahallesi'nde açılan Rabia Kadıoğlu Camii adının değiştirilmesi gerektiğini savundu.

"KADIĞLU'NUN İFADELERİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Ahmet Uğraş, İpsala Belediye Başkanı Sayın Mehmet Kerman’ın çabaları ve Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadığlu'nun katkılarıyla Bayrambey Mahallesi'ne bir cami kazandırıldığını anlatırken, şöyle dedi:

"Camiye Necmi Kadıoğlu'nun eşi Rabia Kadıoğlu'nun adı konuldu. Geçtiğimiz günlerde İpsala'ya yardımda bulunan Necmi Kadıoğlu'nun referandum kampanyası için katılmış olduğu bir paneldeki skandal sözlerini dinledik. Bizler, CHP'liler, İpsalalılar ve Trakyalılar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakın hemşehrileri ve Cumhuriyet'in yıkılmaz savunucuları olarak Necmi Kadığlu'nun ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Necmi Kadıoğlu'nun ifadeleri, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı kabul edilemez. Bu ifadelere karşın kuru bir özür de İpsala halkınca kabul görmeyecektir. Bu bakımdan her ne kadar faydaları olmuşsa da Rabia Kadıoğlu Camii isminin İpsala Belediyesi'nce derhal değiştirilmesi gerekmektedir. Burada görev ve sorumluluk tamamen İpsala Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Mehmet Kerman'a aittir."

İpsala Belediyesi'nin CHP'li meclis üyelerinin de konuyu önümüzdeki günlerde belediye meclisinde gündeme taşıyacakları bildirildi.

İpsala Belediye Başkanı Ak Parti'li Mehmet Kerman da, caminin isminin değiştirilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

DHA