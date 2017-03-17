CHP Genel Başkan Yardımcısı Altıok Akatlı: Hangi demokrasiden söz ediyorlar bize

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok Akatlı, Cumhurbaşkanlığı sistemini savunanların, 'fiili olanı resmiyete dönüştürüyoruz' sözleri üzerinden eleştiride bulundu. Altıok Akatlı, "Fiili olanın ne olduğunu hatırlayacak olursak; kadına yönelik şiddetin yüzde 1.400 arttığı, çocuk istismarının yüzde 489 arttığı, kadın öldürümünün yüzde 456 arttığı bir Türkiye’den söz ediyoruz. Hangi insan haklarından, hangi düzenden, hangi demokrasiden, hangi barıştan, hangi özgürlükten söz ediyorlar bize” dedi.

Birleşik Haziran Hareketi Yalova Meclisi tarafından düzenlenen 'Memleket İçin Hayır' paneline CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok Akatlı, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve ÖDP eski Genel Başkanı ve Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş katıldı. Yalova Belediyesi Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde düzenlenen panelde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, Ak Parti hükümetini eleştirdiği konuşmasında şunları söyledi:

"Fiili olanı resmiye dönüştürüyoruz dedikleri düzende, fiili olanın ne olduğunu hatırlayacak olursak; kadına yönelik şiddetin yüzde 1.400 arttığı, çocuk istismarının yüzde 489 arttığı, kadın öldürümünün yüzde 456 arttığı bir Türkiye’den söz ediyoruz. Gazetecilerin tutuklu olduğu, tutuklu gazeteci sayısında dünya birincisi olan bir ülkeden bahsediyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemeleri’ne başvuruda rekor kırmış, birinci gelmiş ülke olmaktan söz ediyoruz. Küresel demokrasi endeksinde 113 ülke içerisinde 99’uncu olduğumuz bir ülkeden söz ediyoruz. Hukukun üstünlüğü endeksinde 117 ülke arasında yine 96’ıncı olduğumuz bir ülkeden bahsediyoruz. İktidarın üzerinde denetim açısından baktığımızda en denetimsiz iktidar olarak 6’ncı sırada yer aldığımız bir ülkeden söz ediyoruz. Çıkıp başka ülkede usulsüz ve kanunsuz şekilde ‘evet’ propagandası yapamadıkları için oralardaki insanları demokrasi düşmanlığıyla, insan hakları ihlaliyle suçlayanlar bu ülkede bahsettiğimiz düzenin gerçekleşebilmesi için oluşan katliamların cezasız kalmasını oyladılar Mecliste. Bizlerin Meclise tüm faili meçhul siyasi cinayetlerin aydınlatılabilmesi için verdiğimiz teklife MHP dâhil, tüm partiler ‘evet’ oyu verdiği halde; MHP dâhil deme sebebim geçmiş bazı faili meçhul siyasi cinayetlerin doğrudan muhatabı olan MHP olduğu içindir, onların da aydınlık bir gelecek için ‘evet’ dediği koşulda tam 27 kez salt AKP oylarıyla reddedilmiştir önergelerimiz, kanun tekliflerimiz. Hangi insan haklarından, hangi düzenden, hangi demokrasiden, hangi barıştan, hangi özgürlükten söz ediyorlar bize."

'AYDINLIK BİR GELECEK İÇİN 'HAYIR' DİYORUZ'

"İlim olacak dedikleri kalıcı şey baskıdır, şiddettir, ölümdür, kindir ve kandır" diye devam eden Altıok Akatlı, "Bunlara karşı çıkıyoruz. Ben böyle konuştuğum zaman karamsar bir tablo çizdiğim, ümitsizliğe kapıldığım asla düşünülmesin. Nelerden kurtuldu bu ülke. Ama şunu unutmayacağız ki; işte özgürlükler adına, üstelik de kendini aydın olarak tanımlayan kimi aymazların elinden güç alarak ‘darbe anayasasıyla mücadele edeceğiz’ diyerek geldikleri yerde, darbe anayasasının bütün karanlıklarından beslenerek, bugün bu rejimi dönüştürmek için önümüze yepyeni bir anayasa teklifi getirdiklerini unutmamamız lazım ve eğitim sisteminin, hukukun içi boşalırken bu işbirlikçi aydınlardan, omurgasızlardan aldıkları gücü de unutmamamız lazım. Biz aydınlık bir gelecek için, burada aydınlık insanlarla sizlerle birlikte ‘Hayır’ diyoruz. Bu nedenle ‘Hayır’ımızı büyütüyoruz. Bu nedenle gerçek özgürlükler peşinde koşuyoruz” şeklinde konuştu.

'KHK'LARLA CEZALANDIRDILAR'

İktidarın KHK'larla toplumun tüm kesimlerini cezalandırdığını söyleyen Zeynep Altıok Akatlı, "Beyaz Toroslardan hendeklere dönüştüler. Kardeşin kardeşi öldürdüğü bir düzene evrilttiler. Aydınlar dilekçesinden barış imzacılarının zulmüne, eğitimin bu hale gelişine yol açan KHK’ları fırsat bilerek toplumun tüm kesimlerini güya darbe girişimcileriyle hesaplaşıyoruz diyerek cezalandırdıkları bir sisteme evrildik. Yani hepsinin sonucunda da kültür merkezlerine, kültüre, sanata, aydınlanmaya, okumaya, yazmaya, düşünen insana düşman olduklarını unutmayalım ve kurtuluşun aydınlıkta olduğunu unutmayalım” diye konuştu.

DHA