CHP İstanbul İl Başkanı: Siyasetin çözemediğini halk çözecek

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, 16 Nisan'daki Anayasa Referandumu'na karşı parti olarak değil, halkla birlikte kampanya sürdürdüklerini anlatırken, " Siyasetin çözemediğini halk çözecek" dedi.

Referandum kampanyasını daha önce oturduğu Avcılar'da Marmara Caddesi'ndeki işyerlerini tek tek ziyaret ederek burada bulunanlarla sohbet ederek başlatan Canpolat, sandıktan çıkacak 'Hayır' oyundan sonra Türkiye'de demokrasinin yeniden kurumsallaşacağını, yeşereceğini, sevginin etkili olabileceğini umut ettiklerini anlattı. CHP İstanbul İl Başkanı, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, İstanbul'da yaptırdıkları anketten yüzde 60 oranında 'Hayır' oyu çıktığını vurgularken şöyle dedi:

"İstanbul için yaptığımız bu kez parti için kampanya değil. Bir tarafta saray, bir tarafta tek kişilik bir rejim, bir yönetim, öbür tarafta halk var. CHP bu dönem tercihini halk ile birlikte yaptı. Halka beraber kampanya yürütüyor. Onun için bu CHP kampanyası değil. Türkiye halkının, demokrasi, Cumhuriyet değerleri, daha çok kazanımlarının oluşmasının kampanyası. Halkın iradesinin yeniden halktan alınıp saraya verilmesine karşı yürütülen bir kampanyadır. CHP İstanbul’da ev ev, kapı kapı, işyeri işyeri dolaşacak. Halk çok kararlı. Siyasetle bu işin çözülmeyeceği anlaşıldı. Bu işi halk çözecek. Halk, demokrasinin kurumsallaşması için müthiş bir çaba, kararlılık içerisinde. O kararlılık bize şevk veriyor. O şevk içinde kan ter içindeyiz ama dolaşıyoruz."

Canpolat, ziyaret ettiği bir işyeri sahibinin sandıkta hangi tercihte neden bulunacaklarını bilememekten yakınması üzerine, "Cumhuriyet kurulurken Mustafa Kemal yetkiyi tek kişiden alarak halka verdi. Halk da TBMM’ye verdi. 90 yıllık bir geleneği olan bir meclisle geriye döndüğümüzde bu 150 yıllık bir gelenek. Şimdi diyoruz ki; halkın kendi kendisini yönetmesi gerekiyor. Halk kendi yetkisinin tamamını bir tek kişiye vermemelidir. İsteyen hayır, isteyen evet der. Biz hayır'ın yanındayız. Bizim aradığımız halkın kendi kendini yönetmesi kendi kararını kendisinin vermesi" diye konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı, partililerle birlikte gittiği kahvede bulunan okey oynayan kapatılan askeri okul öğrencileri zor durumda olduklarını anlatınca, konunun takipçisi olduklarını söyledi. Başkan Canpolat, şöyle dedi:

Bize yapılan müracaatların hepsini takip ettik, bir kısmını iade ettirdik. İstanbul’da yaklaşık 3 bine yakın iade edilen var. Öbürlerini ettiremedik. İktidarın karar vermesi gerekir. Bizden başka sesinizi söyleyen yok. Bizim elimizden gelen bu kadar. İç hukuk yolları tükenen davaların büyük bölümü AİHM’de görülüyor. AİHM her an sizinle ilgili karar verebilir. Türkiye’de umudu kesince Batı hukuku. Türkiye’de ona imza atmış. İktidar 'Uymayız' diyor ama yapacakları bir şey yok. Okulların kapatılması iktidar tasarrufunda. CHP olarak diyoruz ki; Askeri okulların tamamını açacağız, yeniden onları askerlerin yetiştiği alan haline dönüştüreceğiz. Askeri hastanelerin de tamamını yeniden askerlere iade ettireceğiz. Çünkü, çatışıyor, mücadele ediyor, geldiğinde oradaki şeyleri görebilmelidir. Askeri öğrencilerin atılıp gelip burada okey oynaması sadece sizin açınızdan değil ülke açısından da üzücü. Sizin suçunuzun olmadığını biliyoruz. Bedeli olanlar dışarıda. Bedelini sizin gibi masum hiçbir günahı olmayan sadece asker olarak bu ülkeye hizmet etmek isteyenler çekiyor."

DHA