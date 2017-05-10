CHP Kadın Kolları İl Başkanları toplandı

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, referandumda 'hayır' oyu veren 24 milyonluk kitlenin içinde en çok kadınların bulunduğunu öne sürerek, partisinin yetkili organlarında daha çok kadın olması için mücadele edeceklerini söyledi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Kemalpaşa'da bir otelde 81 ilden gelen kadın kolları başkanlarının katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, halk oylamasının sonuçlarını değerlendirmek ve bundan sonraki yeni yol haritasını belirlemek amacıyla bir araya geldiklerini belirtti. Halk oylaması sürecinde başarılı olduklarını dile getiren Köse, 'Sonucun yüzde 51 'evet' çıkmasının hiç bir önemi yok. Biz en az yüzde 49-50 olduğumuzu gördük. 'Evet' oyu veren kitleyi de artık kendi cephemize çekmek zorundayız. Bu asla kaybedilmiş bir seçim değildir' dedi.

Köse, 'Hayır' oyu veren 24 milyonluk kitlenin içinde en çok kadınların bulunduğunu savundu. Köse, 'Partimizin yetkili organlarında daha çok kadın olması için mücadele edeceğiz. Bizi engellemeye çalışan erk yapıyla birlikte mücadele edeceğiz. Kadın örgütü hak ettiği yerde hak ettiği makamlarda olacaktır' dedi.

'ÖZELEŞTİRİ YAPMAK ZORUNDAYIZ'

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ise parti içi demokrasiye inandığını ve özeleştiri yapılması gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

'Bu süreçte maalesef fırsatçılar olacaktır. İfadesi yanlış yerlere giden, bu mücadeleye zarar veren, partimizi kamuoyu önünde tartışılır haline getiren kişiler de çıkacaktır ama bu demek değildir ki biz de gerçekleri ifade etmeyelim. Bu demek değildir ki öz eleştiri yapmayalım. Bunları da hep beraber yapacağız. Evet, bazı yanlışlar var çok çalıştık ama çok koordineli bir şekilde çalışamadık. Ben kendi adıma söylüyorum bunu. Bir çok yerde de öyle. Maalesef ara sıra partilinin partiye, hayırcının hayırcıya çalışması şeklinde bir süreç de yönettiğimiz oldu.'

CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven de partisiyi kurultaylar partisi yapmaya kimsenin hakkı olmadığını, örgütün tavrını net bir şekilde ortaya koyacağını belirtti.

DHA