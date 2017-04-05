CHP Manisa'dan 'hayır' çorbası ikramı

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Manisa'da partililerle birlikte 'hayır' çorbası dağıttı. Uzun kuyrukların oluştuğu etkinlikte, 5 bin kişiye çorba dağıtıldığı belirtildi.

Anayasa referandumu öncesi halkın 'hayır' oyu kullanması için çalışma yürüten CHP Manisa Teşkilatı, farklı bir etkinliğe imza attı. CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, İzmir'in Dikili Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Tosun, Manisa il ve ilçe teşkilatları, Manisalılara üzerinde 'hayır' yazısı bulunan kaselerle çorba dağıttı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılan çorba dağıtımında, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. CHP'li Biçer, çorba dağıtırken 'hayır' oyu istedi. Biçer, "Vatandaşlarımız bizi her türlü hayırlarına davet ediyorlar. Bu sefer hayırı biz yapalım istedik. Hayırsever halkımıza hayırlı olsun. Kesinlikle 'hayır' çıkacak. Herkes rahat etsin, sandığa gitsinler" diye konuştu. Etkinlikte, 5 bin kişiye çorba dağıtıldığı belirtildi.

DHA