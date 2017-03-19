CHP Milletvekili İnce'den TRT'ye: Haram zıkkım olsun

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Eskişehir'de düzenlene mitingde yaptığı konuşmada, TRT'nin kendisine yer vermemesini eleştirerek, "Ben TRT'ye olan hakkımı haram zıkkım olsun diyorum, boğazlarında kalsın diyorum" dedi.

CHP Milletvekili Muharrem İnce partisi tarafından akşam saatlerinde Eskişehir'in Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki açık semt pazarı alanında düzenlenen 'Referandumda neden hayır' mitingine katıldı. Yağmur altında yapılan ve 5 bini aşkın kişiye hitaben konuşan Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın devletin imkanını kullanarak 'Evet' propagandası yaptığını savundu. İnce şöyle konuştu:

"Diyanetin fetva hattına bir memur soruyor 'Çayı biz alıyoruz, şeker bizden, su bizden devlet dairesinde diyor, devletin elektriğini kullansak orda kendimize çay demlesek olur mu' diyor. Diyanetin fetva hattına sormuş. Diyanetin cevabı 'Olmaz' diyor. 'Haramdır, kul hakkı var' diyor. Ey Diyanet, Cumhurbaşkanını görmüyor musun Ona bir fetva yok mu Devletin uçağı, devletin arabası, devletin otobüsü, devletin helikopteri, devletin örtülü ödeneği evet kampanyası. Ey Diyanet."

TRT'YE ELEŞTİRİ

Düzenlediği mitinglere TRT'nin yer vermediğini de belirten Muharrem İnce, TRT'yi de sert bir şekilde eleştirdi. İnce şunları söyledi:

"TRT gelirinin yüzde 86'sı elektrik faturalarından. Yüzde 2 elektrik faturalarında TRT payı var. Hepimiz bunu ödüyoruz. Evet diyenler de ödüyor, hayır diyenler de ödüyor. TRT'de beni görüyor musunuz hiç Hayır. Dün Aksaray'da 10 bin kişi vardı, Niğde'de 10 bin kişi vardı, Nevşehir'de 10 bini vardı. Sesleniyoruz, TRT'de yokuz. Sizler elektrik faturasında TRT'ye para ödemiyor musunuz Ben de ödüyorum, siz de ödüyorsunuz. Peki o Diyanet, devlet dairesinde çay demlemek için elektrik kullanan gariban memura o haramdır, caiz değildir diyor da bu diyanetin TRT'ye bir fetvası yok mu O Diyanetin bu cumhurbaşkanına bir fetvası yok mu'Yapma etme, reisi cumhur bu yaptığın haram, bu yaptığın günah. Devletin otobüsüyle, devletin örtülü ödeneği ile, devletin parasıyla siyasi propaganda yapma' demesi lazım değil mi Ben TRT'ye olan hakkımı haram zıkkım olsun diyorum, boğazlarında kalsın diyorum."

'ÇANAKKALE'DE EVET PROPAGANDASI YAPTI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çanakkale'deki törenlerde de 'Evet' propagandası yapıldığını söyleyen Muharrem İnce, "18 Mart, Anafartalar kahramanları günü, aziz şehitlerimizin günü. Eğer bu topraklarımızda günde 5 vakit ezanlarımız okunuyorsa, bayrağımız gönderde özgürce dalgalanıyorsa bu şehitlerimiz ve gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesindedir. Ama bu ülkenin cumhurbaşkanı 18 Mart'ta gitti, devletin parasıyla, devletin töreninde, o mübarek topraklarda, Çanakkale'de devlet töreninde evet propagandası yaptı" dedi.

'TÜRKLERİN TARİHİNDE İKİNCİ ADAMLAR DA VAR'

Türklerin tarihinde birinci adamların yanında ikinci adamlarında olduğunu ifade eden muharrem İnce şöyle konuştu:

"Türklerin tarihinde birinci adamlar var, Türklerin tarihinde hanlar ver hakanlar var, padişahlar var, beyler var. Ama vezirler sadrazamlar da var. İkinci adamlar da var. Atatürk var yanında İsmet Paşa var. Şimdi bakın uçağa binseniz 150 kişilik bir uçak, tek pilot Eskişehir'den İstanbul'a gidebilir mi Gidemez niye ikinci pilot da lazım. 150 kişiyi bile bir kişiye emanet etmiyoruz. Şimdi bizde de Cumhurbaşkanı var başbakan var. Bizim tarihimizde hep ikinci adamlar var. Ama bir de Binali Yıldırım var. Meydan meydan geziyor şöyle diyor 'Başbakanlığı kaldırın. Ben gereksizim. Ben lüzumsuzum. Beni yok edin, imha edin diye yalvarıyor."

DHA