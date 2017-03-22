CHP Milletvekili Kuşoğlu: “Avusturya’daki Türkler endişe içinde”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara 1.bölge milletvekili Bülent Kuşoğlu, CHP Avusturya Birliği'nin davetlisi olarak geldiği Avusturya'da 3 günlük çalışmalarda bulundu. Türklerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde camii, cemevi, sivil toplum kuruluşları ve kahveleri dolaşan Kuşoğlu referandumda neden "Hayır" denmesi gerektiğini anlattı.

Çalışma ziyareti sırasındaki gözlemlerini Doğan Haber Ajansı'na değerlendiren Kuşoğlu “ Mevcut hükümetin referandum çalışmaları sırasunda bir düşman yaratma tezi uygulaması Almanya, Hollanda ve Avusturya’da başarılı oldu ve düşmanı yarattılar.” dedi

“Avrupa’nın ortasında Anadolu’yu Yaşayan Bir Toplum Gördüm.”

İlk defa yurt dışında siyasi bir çalışma yaptığını söyleyen Kuşoğlu “Şunu fark ettim; Siyasetin tabanında sosyoloji var. Türkiye’deki siyaseti de değerlendirirken ülkemizin sosyolojik durumunu çok iyi analiz etmemiz gerektiğine inanan birisiyim. Türkiye’nin köyden kente doğru, tarımdan sanayiiye doğru hızla gitmekte ve sirkülasyonu olan bir toplum olduğunu görüyorum. Bu konjonktürde bunun sıkıntılarını çok yaşıyoruz. Avusturya’da da bunun farklı bir modelini gördüm. Bu görüşüm pekişti. Aynı şekilde Avusturya’da da farklı bölgelerde yine kente adapte olamamış köylü de kalamamış bir Türk azınlık gördüm. Sıkıntıları aşağı yukarı aynı olan Türkiye’den hiç de farklı olmayan bir Türk azınlık gördüm. Sorunları, eğitim düzeyi, gelişmişlik düzeni aynı olan bir topluluk gördüm. 40 Yıldır burada olan insanlar Anadolu’nun bozkırındaki aynı yaşantıyı burada sürdürmeye devam ediyorlar.”

“Hükümetin Düşman Yaratma Tezi Başarılı Oldu.”

Mevcut hükümetin referandum çalışmaları sırasında bir düşman yaratma tezi uygulamasının Almanya, Hollanda ve Avusturya’da başarılı olduğunu iddia eden Kuşoğlu “ Gördüm ki Avusturya’da düşmanı yarattılar. Ama bu politika buradaki Türklere büyük zarar veriyor. Avusturya’daki insanlar maalesef korku içerisinde. Türklerin hepsi gelecekleriyle ilgili endişe içerisindeler. Hükümetin Türkiye’de siyaseten yaptığı bazı çıkışlar buradaki toplumumuza çok büyük zararlar veriyor. Bu politika büyük bir korku yaratmış vaziyette.” Şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu rop.

Kuşoğlu’nun vatandaşlar ile yaptığı toplantı

DHA