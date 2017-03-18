CHP Milletvekili Özcan Purcu, Şile Ağva'da vatandaşlarla biraraya geldi

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu Şile’nin Ağva mahallesinde yaşayan Roman vatandaşlar ile bir araya geldi.

Özcan Purçu "İstanbul’da nerede kendi vatandaşlarım, yani roman vatandaşlarım varsa tüm yurtta olduğu gibi her yere gittim, gideceğim. Çünkü ben Mecliste “Roman Vatandaşlarımı temsil ediyorum ancak İlçe Başkanım Şecaattin Güney Ağva’da Roman vatandaşlarımız var dedi ve geldim.Ancak siz bana sıkıntılarınızı söyleyin" dedi.

TOKİ tarafından kendilerine yapılan evlerin taksitlerini ödeyemediklerini , doğal gaz olmasına rağmen kombi alamadıklarını ,sağlık,eğitim konusunda sıkıntıları olduğunu sorunlarını dile getiren vatandaşları dinleyen CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu şunları söyledi; "Ben burada açıkçası şunu söylemek istiyorum ben “Naylon Çadır içerisinde büyüyen Roman anne babanın evladıyım.Onlar beni okuttu ve ben bu gün sizin huzurunuza Milletvekili olarak geldim,mecliste sizi temsil ediyorum.O zaman farklı nedenlerle okutmak istemediğiniz evlatlarınız okutunuz. Benden sonra neden sizin çocuklarınız vekil yada daha farklı bir görevde olmasın dedi.

16 Nisan’da yapılacak referandum ile ilgilide konuşan CHP li Milletvekili Özcan Purçu Ben sizin içinizden biriyim,sizin canınız,kanınız canınızım" dedi.

DHA