CHP milletvekilleri Fransa’da ‘Hayır’ deme nedenlerini anlattı

Cumhuriyet Halk Partisi Strasbourg Birlik Teşkilatı'nın düzenlediği ‘Neden Hayır’ toplantısı, Illkirch- Graffenstaden ilçesinde 700’e yakın davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya konuşmacı olarak Türkiye’den CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağababa, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tahran katıldı.

Program, şehitler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Strasbourg CHP Birlik Başkanı Mustafa Kemal Özçelik açılış konuşmasında, "Geleceğimiz, özgürlüğümüz için 16 Nisan tarihinde referandumda oy vereceğiz. Hangi parti, hangi siyasi görüşten olursak olalım; vatan için, demokrasi, geleceğimiz ve çocuklarımız için oy kullanacağız" ifadelerinde bulundu.

"Seçilmiş krallığa hayır diyoruz"

CHP Parti Meclis Üyesi Emre Çam ise "Yurt dışında yaşayan milliyetçi arkadaşlarımızın oylarına talip olmak istiyorlar; bu oyuna gelmeyeceğiz. Bunun için 'hayır' diyoruz. Tek adam rejimine, parti devletine, meclisin tasfiyesine, sorumsuz yönetime, teslim alınmış yargıya, ekonomik krize, teröre, ortak değerlerin tahribine, bölünmeye ve seçilmiş krallığa hayır diyoruz," dedi.

"Dört işsizden biri üniversite mezunu"

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tahran konuşmasında şu mesajları verdi: "Türkiye’de dört işsizden biri üniversite mezunu. İş bulamıyor. Asgari ücret yoksulluk sınırın altında. Her gün üç öğün simit, çay alsa bile maaşı yetmez. Geçinemez. Tarım yok, mazot beş bin olmuş, dış politikalar sonucu turizm gitti. Türkiye çok kötü yönetiliyor. Tek adam rejimi her şeyi bir kişiye bağlıyor. Biz anayasada kardeşlik, barış, demokrasi, adalet olmasını istiyoruz. Çocuklarımızın iyi geleceği için mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye’nin geleceği için 'hayır' oyu kullanalım."

"'Hayır' diyenlere meydanlar yasak"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağababa ise "Hayır diyenlere meydanlar yasak ediliyor. Konsolosluklar, büyükelçilikler sizin vergilerinizle evet propagandası yapıyor. AKP’nin oyuncağı olan konsoloslara bunun hesabı sorulacak. İster evet, ister hayır deyin; birlik, beraberlik, kardeşliğinizi bozmayın. Siyaset uğruna kendinizi harcatmayın. Bir kişiye bu kadar yetki verilmez. Çünkü hata yapar. Bu sistemde gaz var, fren yok. Türkiye’nin geleceği ve kardeşçe birlikte yaşamamız için hayır diyoruz’.

"Biz aldatılmadık ve aldatmadık"

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ise şöyle konuştu: "Türkiye ve yurtdışında 58 milyon seçmen var. Strasbourg’ta 76 bin seçmen bulunuyor. Biz CHP olarak hiç aldatılmadık ve aldatmadık. Biz hizmete değil, vatanın satılmasına hayır diyoruz. Köprülerin yapılmasına değil, köprülerin satılmasına hayır diyoruz. Sandığa gitmeyen, kafaları karışık olanlar var. Seçmene anlatmamız lazım. Herkesi oy kullanmaya çağırmalıyız. Bugün Strasbourg’a partiler üstü meseleyi, ortak kaygılarımızı konuşmaya, sesimizi yükseltmeye geldik. Ve önümüzdeki 16 Nisan anayasa halk oylamasında ortak geleceğimizi konuşmaya geldik. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Biz liderimizin, kurucumuzun bize vasiyetini olan medeni, gelişmiş ülkeler seviyesinin Türkiye’nin tek hedefi olduğunu düşünüyoruz. Başka bir hedef aklımızın ucundan geçmiyor. Burada rejim meselesi var. Bir kişiyi referandumda oy kullanmaya ikna etmeliyiz. Bu bir parti meselesi değildir. Memleket meselesi. Aynı askerlik vazifesi veya Seyit Onbaşı’nın cephede gösterdiği kahramanlık destanı gibi. Türkiye’nin geleceği için 'hayır' diyoruz" diye konuştu.

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Görüntü Dökümü:

-Salonda davetliler, hayır dövizleri, bayraklar,

-Milletvekilleri salona giriyor, saygı duruşu, İstiklal Marşı

-CHP Strasbourg Başk. Mustafa Kemal Özçelik konuşması

-CHP Parti Meclis Üyesi Emre Çam’ın konuşması

-Kocaeli CHP Milletvekili Tahsin Tahran konuşuyor

-Malatya CHP Milletvekili Veli Ağababa konuşuyor

-Manisa CHP Milletvekili Özgür Özel’in konuşması

DHA