CHP Milletvekilleri Hakkari'de STK temsilcileri ve muhtarlarla biraraya geldi

REFERANDUM çalışmaları kapsamında Hakkari'ye gelen CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz ile İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

CHP Hakkari il Başkanı Aytekin Karahanlı tarafından bir otelde verilen kahvaltıya bazı mahalle muhtarı, STK temsilcileri , parti yöneticileri katıldı. CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, büyük bir kararın arifesinde olduklarını söyledi. Yılmaz, Türkiye'nin yeni bir tercih ile karşı karşıya bırakıldığını anlatırken, şöyle dedi:

'Aslında bu bir dayatma sürecidir. Çünkü toplumun içerisinde parlamenter sisteme ilişkin elbette eleştiriler, eksiklik tespitleri vardır. Ancak, bunun bir sistem veya rejim değişikliği ile karşılanması toplumun talebi değildir. Bizler içinde bulunduğumuz sistemin eksikliklerini biliyoruz. Buna ilişkin 4 siyasi partinin de mutabakatı ile oluşmuş 60 maddeye yakın madde üzerinde anlaşmamız var. Ancak her zaman olduğu gibi bu defa yine sayın Devlet Bahçeli ani bir karar ile Türkiye'nin gündemine bir başkanlık sistemini getirdi. Aslında bakarsanız bu bir başkanlık sistemi değil. Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir sistem. Demokratik sistemler içerisinde yeri olmayan bir sistem. O nedenle adına Türkiye'ye özgü diyorlar. Türk tipi diyorlar. Aslında bakarsanız Türk tipi olduğu kesin de bu sistemin demokratik olmadığı da bir o kadarda kesin.'

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ise, İzmir'de insanların yüz ifadelerinde çocuklarının geleceği, işi, aşı ile ilgili ne endişe varsa dün Yüksekova'da ve Hakkari'de de aynı şeyi gördüklerini belirtti. Bayır, şöyle konuştu:

'15 yıldır bu ülkeyi yönetenler ne yazık ki bizim sorunlarımıza çare olamamışlar. Her seferinde istikrar, istikrar diye toplumun önüne geçenler dün Yüksekova'ya gelip bu ülkenin başbakanı oy isterken acaba halkın arasına giripte o Yüksekova'daki gençlerimizin evlatlarımızın işsizliği ile ilgili bir soru önerisinde bulundu mu Bu referandum adıyla önümüze konulan maddelere baktığınızda 18 madde içinde gençlerimizin işsizliği ile ilgili bir şey var mı Köylü, çiftçi, emekli, insan yaşamı, gençlerin eğitimi ile ilgili bir şey var mı Ne yazık ki yok. Çünkü onlar sadece ve sadece geçmişteki 15 yılda yaptıklarının nasıl koruma altına alınabileceğine yönelik bir anayasa hazırlamışlar. Bu anayasada vatandaş yok. Bu anayasada gençlik yok, çiftçi yok, emekli yok . Onların çıkarlarını anlatan hiçbir şey yok.'

CHP'liler daha sonra çalışmalarda bulunmak üzere Çukurca İlçesi'ne geçti.

DHA