CHP milletvekillerinden ortak açıklama

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun referandum çalışmaları kapsamında gittiği Balıkesir'deki Bandırma 6. Ana Jet Üssü'nde askeri törenle karşılanmasıyla ilgili CHP Balıkesir milletvekilleri Namık Havutça, Ahmet Akın ve Mehmet Tüm ortak bir yazılı açıklama yaptı. CHP'li vekiller konunun çarpıtıldığını iddia etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum çalışması kapsamında özel uçakla gittiği Balıkesir'de Bandırma 6. Ana Jet Üssü'ne indiğinde askeri törenle karşılandı. Olay eleştirilere neden olurken, Kılıçdaroğlu'nun seçim yasaklarını ihlal ettiği öne sürüldü, Genel Kurmay Başkanlığı da konuyla ilgili inceleme başlattı. Gelişmelerin ardından CHP Balıkesir milletvekilleri Namık Havutça, Ahmet Akın ve Mehmet Tüm ortak yazılı açıklama yaparak konunun çarpıtıldığını öne sürdü.

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, devlet protokolüne yapılan rutin bir uygulamanın çarpıtılarak kamuoyunun aldatılmasının siyasi ahlak kurallarına uymadığını, yaygara yapanların Ege Denizi'nde Yunanistan tarafından işgal edilen 18 adanın hesabını vermeleri gerektiğini belirterek, 'Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir İlindeki programlara katılmak için, Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı beraberindeki heyetle iniş yaptı. Askeri selamlamanın yapılmadığı rutin uygulamada sadece devlet protokolünde yer alan kişilere uygulanan askeri karşılamanın yapıldığı bundan önce de Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı iniş yapan komutan, bakan ve devlet protokolündeki devlet büyüklerine uygulanan rutin bir işlemin yapıldığı bu uygulamanın çarpıtılarak kamuoyunun aldatılması siyasi ahlak kurallarına uygun değildir. 2014 yerel ve 2015 genel seçimlerinde askeri törenle karşılanan Kemal Bey gibi, bakanların gelişinde de askeri karşılama yapılmıştır. Protokolde bakanların üzerinde yer alan ana muhalefet partisi genel başkanına askeri karşılamanın yapılmasını kamuoyuna farklı yansıtmanın ülkemizin çok önemli bir süreçten geçtiği şu günlerde boş gündemden başka bir şey olmadığı apaçık ortadadır. Alandan ayrılmadan önce üs komutanının makamına kısa bir süre çay içmek üzere nezaket ziyaretinde bulunan Genel Başkanımız, ildeki diğer programlara katılmak üzere alandan karşılamaya gelen heyetle birlikte ayrılmıştır' dedi.

'BUNUN DIŞINDAKİ HER TÜRLÜ SÖYLEM ETİK DIŞIDIR, POLEMİKTİR'

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm ise karşılama ile ilgili yapılan polemikleri maksadı belli odaklarca çıkartılmış, bir medet umma anlayışının yansıması olarak niteledi. Tüm, kamu kaynaklarının, iktidar tarafından her türlü siyasi çalışmaya partizanca alet edilirken seslerini çıkarmayanların, karşılama törenini, akıl ve mantık dışı birçok senaryo ile ilişkilendirme yarışına girdiklerini hatırlatıp, 'CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bandırma'da askeri havaalanında törenle karşılanmasına ilişkin yapılan polemikleri maksadı belli odaklarca çıkartılmış, bir 'medet umma' anlayışının yansıması olarak görmekteyiz. Sayın Kılıçdaroğlu, protokolde yeri olan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Ana muhalefet Partisinin Genel Başkanıdır. Ev sahibi sıfatıyla, havaalanında kendisi karşılayan, askeri erkan, protokol görevini yerine getirmekle birlikte, toplumsal dayanışmamızın temeli olan nezaket kültüründen de örnekler sergileyerek, çay ikram etme gelenekselliğimizi de yerine getirmiştir. Bilinmelidir ki, buradan çıkacak hiçbir senaryo yoktur. Bu karşılamayı referandum yarışına alet edemeyecekler. Konukseverliği ile her zaman gurur duyduğumuz halkımız bunu bir konuk karşılama olarak görmüş ve öyle değerlendirmiştir. Bunun dışındaki her türlü söylem etik dışıdır, polemiktir' diye konuştu.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ise, devlet protokolünün en üstünde yer alan ana muhalefet partisi liderine uygulanan askeri karşılamanın alt protokolde yer alan bakanlara ve diğer devlet adamlarına da uygulandığını, AKP'nin referandum sürecinde suni gündemler oluşturarak kamuoyunu yanılttığını söyledi. Akın, 'Balıkesir'in sivil havalimanı mesafesi 1.5 saat olduğu için devlet protokolü zaman zaman Bandırma bölgesindeki askeri üssü kullanabiliyor. Keza pek çok bakan ve siyasi burayı kullandı. Devlet protokolünün en üstünde yer alan ana muhalefet liderine uygulanan askeri karşılamanın alt protokolde yer alan bakanlara ve diğer devlet adamlarına da uygulandığının bir gerçek olmasına rağmen AKP'nin referandum sürecinde suni gündemler oluşturarak kamuoyunu yanılttığı aşikârdır. Bir bardak suda fırtına kopararak ülke gündemini suni safsatalarla manipüle etmeye çalışan bu siyasi anlayışa söylenecek fazla bir şey yoktur' dedi.

