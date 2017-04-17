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Ankara Haberi: CHP önünde gerginlik

CHP önünde gerginlik

00:0217 Nisan 2017
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CHP önünde gerginlik
CHP önünde gerginlik

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi yakınında Anayasa referandumu sonucunun 'evet'  çıkmasını araçlarıyla korna çalarak kutlayan gruba, CHP önündeki bir grup tepki gösterince gerginlik çıktı. Polis araya girerek gerginliğin büyümesini önledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklama yaptığı sırada, parti binasının bulunduğu Anadolu Bulvarı'nda araçlarıyla kutlama yapanlara bazı CHP'liler tepki gösterdi. Grup içinde bir kişi bir anda yola fırladı. Yoldan geçen araçlara vurarak tepki gösteren kişi, polis tarafından yoldan çıkartıldı. Bu sırada polis kalabalık CHP'lilerin önüne bariyer kurarak yola çıkmalarını önledi. Yoldan geçenleri de korna çalmamaları yönünde uyaran polis, olayların büyümesinin önüne geçti.

DHA

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