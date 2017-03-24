CHP, Pforzheim'da ''Hayır'' standı açtı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Pforzheim il teşkilatı, referandum için 'Hayır' çalışmalarını açtığı stantla sürdürüyor.

CHP Pforzheim il teşkilatı Başkanı Derya Candan ve CHP İttersbach Başkanı Cengiz Yavuz öncülüğünde CHP Pforzheim Gençlik Kolları tarafından kentin en işlek caddesi ve meydanı Leopolplatz'ta kurdukları 'Hayır' standı ile, halkın neden 'Hayır' denmesi gerektiğini anlatan bildiri ve broşür dağıttılar.

CHP'liler bildirileri ve broşürleri yoldan geçen Türkiye Kökenli vatandaşlara dağıtıp, ''Atatürk'e, ilke ve inkılaplarına sahip çıkmamız gerekiyor. Bu referanduma, tek aday Kılıçdaroğlu bile olsa, 'Hayır' deriz. Bizim derdimiz vatan" diyerek destek istediler.

CHP'liler standa uğrayanlara baklava da ikram etti.

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Görüntü Dökümü:

-CHP standı

-CHP Pforheim Başkanı Derya Candan'ın DHA'ya konuşması

-CHP İttersbach Başkanı Cengiz Yavuz'un DHA'ya konuşması

-Diğer CHP'li üyeler görüşlerini aktarırken

-Genel ve detay görüntüler

-CHP'liler standa uğrayanlara baklava ikram ederken

DHA