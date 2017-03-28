CHP toplantısına katılan muhtarlara soruşturmaya tepki (2)

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı da CHP'nin muhtarlarla yaptığı toplantıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. İhbar üzerine toplantıyla ilgili 'işlem başlatıldığı' belirtilen savcılık açıklamasında, 'muhtarlar hakkında soruşturma söz konusu değil" denildi.

Seçim ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri kanunları hatırlatılan Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında şöyle denildi:

''Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan tüm ihbar ve şikâyetlerde olduğu gibi Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce, söz konusu toplantıya ilişkin bildirimde bulunulmadığı yönünde yapılan ihbar sebebiyle 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu gereğince Gülşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca işlem başlatılmış ancak bu kapsamda toplantıya katılan muhtarlar kesinlikle şüpheli sıfatı ile değil, bilgi sahibi olarak dinlenilmiş olup, toplantıya katılan muhtarlar hakkında herhangi bir soruşturma yapılması söz konusu değildir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.''

DHA