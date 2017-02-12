CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen Almanya’da

Nürnberg Cumhuriyet Halk Platformu’nun davetlisi olarak Nürnberg’e gelen Trabzon CHP Milletvekili Avukat Haluk Pekşen Villa Leon Kültür Evi’nde düzenlenen “Hayır, Hayır, Hayır” adlı panelde vatandaşlarla bir araya geldi. Pekşen’e, Platform Başkanı Ali Yılmaz ile CHP Bayburt milletvekili adayı ve aynı zamanda Zirndorf 3.Belediye Başkanı olan Murat Bülbül de refakat etti.

SİYASET DÜNYASINDAN KONUKLAR

Avrupa Parlamentosu Milletvekili İsmail Ertuğ, Bavyera Milletvekili Horst Arnold, Nürnberg Belediyesi Meclis Üyesi Aynur Kır konuşmalarında demokrasiden ayrılmaması gerektiğinin altını çizerek, “Hayır” oyu kullanma çağrısı yaptılar.

PANEL SAYGI DURUŞU İLE BAŞLADI

Alev Yılmaz’ın sunuculuğunu yaptığı panel saygı duruşu ile başlarken, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, “Ülkemiz kritik durumda diyerek” başladığı konuşmasında dünya haritası üzerinden, örnekler verdi. Osmanlı İmparatorluğundan gelen sorunları ve üzerinde bulunduğumuz coğrafyayı anlattı. Pekşen, Türkiye bütçesinin 460 milyar olduğunu, bu paranın denetlenemediğine dikkat çekerek, “böyle demokrasi olmaz” dedi.

NÜRNBERG’DE ANAYASA OYLAMASI

Nürnberg Başkonsolosluk bölgesi Anayasa oylaması, Nürnberg yakanlarındaki Fürth şehrinde bulunan Grüne Halle’de (Yeşil Salon) yapılacak

ABDÜLLATİF ŞENER GELECEK

2002-2007 yılları arasında Devlet Bakanı ve Başbakanı yardımcısı olan Doç. Dr. Abdülkadir Şener, Nürnberg Cumhuriyet Halk Platformu’nun davetlisi olarak 25 Şubat tarihinde Nürnberg’e gelerek, “ Anayasa değişikliğine Hayır mı Evet mi adlı panele katılacak.

Görüntü Dökümü

Alev Yılmaz programı sunuyor

Saygı duruşu

Ali Yılmaz konuşuyor

Murat Bülbül konuşuyor

Davetliler tanıtılıyor

Horst Arnold konuşuyor

Aynur Kır konuşuyor

İsmail Ertuğ konuşuyor

Haluk Pekşen konuşuyor

DHA